Wednesday, November 16, 2022

Upson County Grand Jury True Bills

 2022 SEPTEMBER TERM GRAND JURY

 

NOVEMBER 16, 2022

 

TRUE BILL

 

1.) DONTAVIOUS RASHARD MAYES CT. 1: ROBBERY BY INTIMIDATION CT. 2: GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT OFFICER CT. 3: GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT OFFICER

 

2.) QUONTRAVIOUS TYREK BLAND CT. 1: TRAFFICKING IN ILLEGAL DRUGS CT. 2: POSSESSION OF FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY CT. 3: POSSESSION OF FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY CT. 4: ILLEGAL SUBSTANCE WITHIN 1000 FT OF HOUSING PROJECT

 

3.) LAURA BETH MATHIS CT. 1: TRAFFICKING METHAMPHETAMINE OR AMPHETAMINE CT. 2: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE

 

4.) BERNARD ONEAL WATSON CT. 1: TRAFFICKING METHAMPHETAMINEOR AMPHETAMINE CT. 2: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON

 

5.) LISA MICHELLE CALLAHAN CT. 1: BURGLARY IN THE FIRST DEGREE

 

6.) HALEY NICOLE ROBERTS CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT

 

7.) JOSHUA WARD SPARKS CT. 1: TRAFFICKING METHAMPHETAMINE OR AMPHETAMINE CT. 2: POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS

 

8.) ANTHONY JUSTIN HUNNICUTT CT. 1: TRAFFICKING METHAMPHETAMINE OR AMPHETAMINE CT. 2: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE CT. 3: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE CT. 4: POSSESSION OF FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY

 

9.) CIERRA SHUNTORRIA QUILLER CT. 1: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE SECOND DEGREE

 

10.) CHAD JUSTIN WALKER CT. 1: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED CT. 2: MAKING A FALSE STATEMENT

 

11.) JOHNNY CLARENCE ALFORD CT. 1: INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY CT. 2: OBSTRUCTION OF AN OFFICER CT. 3: IMPEDING TRAFFIC FLOW CT. 4: FAILURE TO MAINTAIN LANE CT. 5: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED

 

Posted by Fun 101.1 FM at 9:18 PM

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