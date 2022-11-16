Upson County Grand Jury True Bills

2022 SEPTEMBER TERM GRAND JURY
NOVEMBER 16, 2022
TRUE BILL
1.) DONTAVIOUS RASHARD MAYES CT. 1: ROBBERY BY INTIMIDATION CT. 2: GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT OFFICER CT. 3: GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT OFFICER
2.) QUONTRAVIOUS TYREK BLAND CT. 1: TRAFFICKING IN ILLEGAL DRUGS CT. 2: POSSESSION OF FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY CT. 3: POSSESSION OF FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY CT. 4: ILLEGAL SUBSTANCE WITHIN 1000 FT OF HOUSING PROJECT
3.) LAURA BETH MATHIS CT. 1: TRAFFICKING METHAMPHETAMINE OR AMPHETAMINE CT. 2: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE
4.) BERNARD ONEAL WATSON CT. 1: TRAFFICKING METHAMPHETAMINEOR AMPHETAMINE CT. 2: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON
5.) LISA MICHELLE CALLAHAN CT. 1: BURGLARY IN THE FIRST DEGREE
6.) HALEY NICOLE ROBERTS CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT
7.) JOSHUA WARD SPARKS CT. 1: TRAFFICKING METHAMPHETAMINE OR AMPHETAMINE CT. 2: POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS
8.) ANTHONY JUSTIN HUNNICUTT CT. 1: TRAFFICKING METHAMPHETAMINE OR AMPHETAMINE CT. 2: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE CT. 3: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE CT. 4: POSSESSION OF FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY
9.) CIERRA SHUNTORRIA QUILLER CT. 1: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE SECOND DEGREE
10.) CHAD JUSTIN WALKER CT. 1: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED CT. 2: MAKING A FALSE STATEMENT
11.) JOHNNY CLARENCE ALFORD CT. 1: INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY CT. 2: OBSTRUCTION OF AN OFFICER CT. 3: IMPEDING TRAFFIC FLOW CT. 4: FAILURE TO MAINTAIN LANE CT. 5: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
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