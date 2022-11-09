Guilty Pleas Upson Superior Court

PLEAS – JUDGE BEN J. MILLER, JR., GJC
November 7, 2022
1. 21R0224 JOSHUA H. ROGERS CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE: 3 YEARS; SERVE THE FIRST 90 DAYS IN JAIL, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; $500 FINE; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE.
2. 22R0122 JOSHUA H. ROGERS CT. 1: CRIMINAL TRESPASS: 12 MONTHS PROBATION TO RUN CONCURRENT WITH CASE 21R0224; $1,000 FINE; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE.
3. 21R0171 THOMAS P. SALTER CT. 1: POSSESSION OF MARIJUANA WITH INTENT TO DISTRIBUTE: 10 YEARS, SERVE FIRST YEAR IN JAIL; FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; $1,000 FINE; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE. CT. POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN 1 OUNCE: NOLLE PROSEQUI.
4. 22R0391 THOMAS P. SALTER CT.1: ESCAPE (MISD): 12 MONTHS TO SERVE TO RUN CONCURRENT WITH CASE 21R0171. CT. 2: OBSTRUCTION OF AN OFFICER: 5 YEARS, SERVE THE FIRST YEAR IN PRISON; FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION TO RUN CONCURRENT WITH COUNT 1; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE. CT. 3: OBSTRUCTION OF AN OFFICER: NOLLE PROSEQUI.
5. 20R0316H ABRAHAM CROXTON CT. 1: VIOLATION OF RACKETEER INFLUENCED AND CORRUPT ORGANIZATIONS ACT: 15 YEARS; SERVE THE FIRST 2 YEARS IN THE STATE PENAL SYSTEM, FOLLOWED BY 13 YEARS ON PROBATION; GANG CONDITIONS; $1,000 FINE. CT. 2: VIOLATION OF RACKETEER INFLUENCED AND CORRUPT ORGANIZATIONS ACT: NOLLE PROSEQUI.
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