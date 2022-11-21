Upson County Superior Court Guilty Pleas

PLEAS – JUDGE BEN J. MILLER, JR., GJC
November 21, 2022
1. 21R0077 CODY M. WEEMS CT. 1: BURGLARY IN THE 1 ST DEGREE: FIRST OFFENDER STATUS- 5 YEARS PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE. CT. 2: KIDNAPPING: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: AGGRAVATED SEXUAL BATTERY: NOLLE PROSEQUI. CT. 4: AGGRAVATED BATTERY: FIRST OFFENDER- 20 YEARS, THE FIRST 3 YEARS TO BE SERVED IN THE STATE PENAL SYSTEM, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION CONCURRENT TO COUNT 1; $1,500 FINE. CT. 5: AGGRAVATED ASSAULT: NOLLE PROSEQUI. CT. 6: TERRORISTIC THREATS: NOLLE PROSEQUI. CT. 7: BATTERY: NOLLE PROSEQUI.
2. 22R0118 STEPHEN R. GRUBER CT. 1: POSSESSION OF A SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE: CONDITIONAL DISCHARGE- 3 YEAR PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $1,500 FINE. CT. 2: POSSESSION OF MARIJUANA LESS THAN 1 OZ: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: DISREGARDING TRAFFIC CONTROL DEVICE: 12 MONTHS PROBATION TO RUN CONCURRENT TO COUNT 1; $75 FINE. CT. 4: DRIVING WHOLE LICENSE SUSPENDED: NOLLE PROSEQUI. CT. 5: CHILD SAFETY RESTRAINT VIOLATION: NOLLE PROSEQUI.
3. 22R0398 ABIEL VILLA CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: NOLLE PROSEQUI. CT. 2: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE: NOLLE PROSEQUI CT. 3: TRAFFICKING METHAMPHETAMINE OR AMPHETAMINE: 20 YEARS, THE FIRST 10 YEARS TO BE SERVED IN THE STATE PENAL SYSTEM, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; $200,000 FINE.
4. 20R0316V KENNETH D. PATTERSON CT. 1: VIOLATION OF THE RACKETTER AND INFLUENCED AND CORRUPT ORGANIZATIONS ACT: 10 YEARS, THE FIRST 3 YEARS TO BE SERVED IN THE STATE PENAL SYSTEM, THE REMAINDER TO BE SERVED ON PROBATION; $1,500 FINE.
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