CORRECTION ON UPSON CO COYOTE ATTACK

UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE HAS OFFERED A CORRECTION ON A STORY ABOUT A 14 YEAR OLD WHITE MALE JUVENILE WHO WAS BITTEN BY A COYOTE ON HIS LEFT HAND--THAT REQUIRED TREATMENT FOR RABIES.
ACCORDING TO THE SHERIFF, THE COYOTE BIT DOWN ON THE YOUTH'S HAND OUTSIDE THE GARAGE AND HIS FATHER HELPED TO PRY IT LOOSE. THE FATHER USED A PIPE TO KNOCK OUT THE COYOTE THEN RAN IN THE HOUSE, GRABBED A 357 PISTOL AND THE FATHER SHOT THE ANIMAL IN THE HEAD ON SANDY BROOK CIRCLE IN WESTERN UPSON CO.
THE SHERIFF DID NOT IDENTIFY THE JUVENILE OR HIS FATHER.
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