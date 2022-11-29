Tuesday, November 29, 2022

CORRECTION ON UPSON CO COYOTE ATTACK

 UPSON  COUNTY  SHERIFF  DAN  KILGORE  HAS  OFFERED  A   CORRECTION  ON  A  STORY  ABOUT  A  14  YEAR  OLD   WHITE  MALE  JUVENILE  WHO  WAS  BITTEN  BY  A  COYOTE ON  HIS  LEFT  HAND--THAT  REQUIRED  TREATMENT  FOR  RABIES.


ACCORDING  TO  THE  SHERIFF,  THE  COYOTE  BIT  DOWN   ON  THE  YOUTH'S  HAND OUTSIDE  THE  GARAGE   AND  HIS  FATHER  HELPED  TO  PRY IT  LOOSE.  THE  FATHER     USED  A  PIPE  TO  KNOCK  OUT  THE  COYOTE  THEN   RAN  IN  THE  HOUSE,  GRABBED   A   357  PISTOL  AND   THE  FATHER   SHOT  THE ANIMAL IN  THE  HEAD    ON  SANDY  BROOK  CIRCLE IN  WESTERN  UPSON  CO.


THE  SHERIFF  DID   NOT  IDENTIFY  THE  JUVENILE  OR  HIS  FATHER.

Posted by WTGA AM & FM at 3:42 PM

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