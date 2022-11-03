Thursday, November 3, 2022

UPSON BOC WANTS TO HOLD DOWN THE COST OF NEW JUSTICE CENTER

 THE  UPSON  COUNTY BOARD OF  COMMISSIONERS  GOT  AN  UPDATED  FIGURE  OF    ALMOST  $22.9    MILLION  FOR    THE NEW  PROPOSED     JUSTICE  CENTER  AT  A  WEDNESDAY  WORK  SESSION--BUT  THEY  WANT  TO  HOLD   THE  LINE  AT  $22  MILLION.  THE  ARCHITECTS  IPG OF  VALDOSTA  AND  PARRISH  CONSTRUCTION  COMPANY  WERE  ALLOWED  TO  MOVE   AHEAD  WITH  THE  BID  PROCESS  WITH  BID   SPECS  OUT  IN   JANUARY--  BUT CONTINUE  TO  WORK  ON  TRIMMING  THE  COST.  ONE  ITEM  NOT  IN  THE  BUDGET   THAT  WAS  DISCUSSED  , IS  AN  ACCESS  FROM  BLUE  GRASS  STREET  INTO  THE  CENTER  FOR  SECURITY  TRANSPORT  OF  INMATES.

Posted by WTGA AM & FM at 4:59 PM

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