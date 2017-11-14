Tuesday, November 14, 2017

WED. NOV. 15 DEADLINE FOR UPSON AND LAMAR TAXES

WEDNESDAY NOVEMBER 15TH IS THE DEADLINE TO PAY PROPERTY TAXES WITHOUT PENALTY IN UPSON AND LAMAR COUNTIES.

UPSON COUNTY TAX COMMISSIONER ANDY CHASTAIN SAID THE COUNTY MAILED-OUT 18 AND A HALF MILLION DOLLARS IN TAX BILLS AND HIS GOAL FOR COLLECTION IS 85%. THE COUNTY SETS ITS BUDGET BASED ON 82% COLLECTIONS. THERE HAVE BEEN LINES AT HIS OFFICE FOR SEVERAL DAYS—FOLKS PAYING THEIR TAX BILLS AT THE UPSON COUNTY COURTHOUSE ANNEX.

COMMISSIONER CHASTAIN SAID AS OF TUESDAY $11.9 MILLION HAS BEEN COLLECTED AND THRU OCTOBER $950,000 IN DELIQUENT TAXES HAS BEEN COLLECTED AND BY THE END OF NOVEMBER HE EXPECTS THAT FIGURE TO BE A MILLION DOLLARS.


HE HAS SCHEDULED ADDITIONAL TAX SALES DEC. 5TH AND FEB. 6TH. ON PROPERTY WITH TAXES OWED.
Posted by WTGA AM & FM at 1:26 PM

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