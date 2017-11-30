TWO DEFENDANTS BOUND OVER TO SPALDING CO. GRAND JURY

TWO DEFENDANTS CHARGED IN A 34 YEAR OLD RACIALLY CHARGED MURDER CASE IN GRIFFIN WERE BOUND OVER TO THE SPALDING COUNTY GRAND JURY ON MURDER CHARGES—THURSDAY—FRANK GEBHARDT AND WILLIAM MOORE SR.
THE VICTIM—TIMOTHY COGGINS WAS STABBED TO DEATH AND HIS BODY DRAGGED BEHIND A TRUCK WITH A LOGGING CHAIN IN SPALDING COUNTY IN 1963. THE MURDER CASE WENT COLD FOR DECADES UNTIL OCTOBER WHEN NEW WITNESSES CAME FOWARD—A MURDER COMMITTED ALLEGEDLY BECAUSE COGGINS, A BLACK MAN, WAS SOCIALIZING WITH A WHITE WOMAN.
GRIFFIN CIRCUIT DISTRICT ATTORNEY BEN COKER CALLED ONLY ONE WITNESS DURING THE PRELIMINARY HEARING BEFORE SPALDING COUNTY CHIEF MAGISTRATE JUDGE RITA CAVANAUGH---GBI SPECIAL AGENT JARED COLEMAN WHO TESTIFIED THEY HAD BRAGGED ABOUT THE MURDER FOR YEARS.
D.A. COKER SAID GEBHARDT AND MOORE COULD GO TO TRIAL IN THE SUMMER OF 2018.
THREE OTHERS WERE ARRESTED IN CONNECTION WITH THE CRIME—GREGORY HUFFMAN,LAMAR BUNN AND HIS MOTHER SANDRA BUNN.
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