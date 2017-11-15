UPSON CO. MANAGER WHEELESS ON MEDICAL LEAVE

C OUNTY MANAGER JIM WHEELESS TOOK MEDICAL LEAVE LAST WEEK—AND UPSON COUNTY COMMISSION CHAIRMAN NORMAN ALLEN INDICATED HE COULD BE OUT UNTIL SOMETIME NEXT YEAR.
AT TUESDAY'S MEETING—CHAIRMAN ALLEN AND COMMISSIONER LORENZO WILDER WERE APPOINTED TO HIRE SOME MANAGER HELP DURING THAT PERIOD. THE CHAIRMAN SAID ACCG HAS RECOMMENDED AN EXPERIENCED INDIVIDUAL—THEY PLAN TO INTERVIEW ABOUT A CONTRACT TO HANDLE MANAGER DUTIES FOR NOW. HE HAS BEEN BOTH A COUNTY AND CITY MANAGER DURING HIS CAREER.
THAT CAME ON A 3-2 VOTE—WITH FRANK SPRAGGINS AND WILDER VOTING AGAINST THE MOTION
—THEY WANTED TO HIRE SOMEONE LOCAL.
THE BOARD WANTED NO PART OF TRYING TO HANDLE MANAGEMENT DUTIES THEMSELVES. SPRAGGINS SAID THAT HAD BEEN TRIED BEFORE WITHOUT SUCCESS.
CHAIRMAN ALLEN SAID THE BOARD NEEDS HELP --- THINGS HAVE NEVER BEEN BUSIER WITH 2018 BUDGET PREPARATION, , CLOSING OUT THE 2017 BUDGET, AND THE EMPLOYEE SALARY STUDY ON THE TABLE.
CHAIRMAN ALLEN ADDED THE ACTION DOES NOT REFLECT ON COUNTY MANAGER WHEELESS --- HE STILL HAS A JOB AND HE'S WISHED A SPEEDY RECOVERY.
THE COMMISSIONERS ALSO APPROVED A HIRING FREEZE FOR COUNTY DEPARTMENTS FOR THE TIME BEING.
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