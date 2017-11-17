THOMASTON CHRISTMAS FESTIVAL SAT NOV. 25

THOMASTON POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON SAYS GA DOT HAS GRANTED PERMISSION TO CLOSE OFF STATE ROUTES 36 AND 74—WEST GORDON STREET, FROM SOUTH CHURCH ST. TO SOUTH CENTER STREET—SATURDAY NOV. 25TH FOR THE CITY OF THOMASTON CHRISTMAS FESTIVAL.
THE STREETS WILL BE CLOSED FROM 3;30 UNTIL 9PM—THE FESTIVAL BEGINS AT 5 THE CHRISTMAS PARADE AT 7PM.
SANTA CLAUS AGAIN WILL BE ON THE SQUARE THANKSGIVING NIGHT AND WILL GREET CHILDREN TO HEAR THEIR CHRISTMAS WISHES AT THE UPSON COUNTY COURTHOUSE.
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