SHERIFF DIX CALLS IT A MIRACLE

SPALDING COUNTY SHERIFF DARRELL DIX IS CALLING IT A MIRACLE—AN 81 YEAR OLD MAN, EDDIE OWENS WAS LOCATED AFTER BEING IN THE ELEMENTS FOR 26 HOURS—USING THE DEPARTMENTS NEW INFRA-RED CAMERA DRONE. HE WAS TRANSPORTED TO THE HOSPITAL SUFFERING FROM DEHYDRATION AND EXPOSURE TO THE COLD—AND WAS EXPECTED TO BE RELEASED OVERNIGHT.
MR OWENS –WHO SUFFERS FROM DEMENTIA -- DISAPPEARED FROM HIS HOME AROUND 5PM TUESDAY—AND A GROUND SEARCH WAS CONDUCTED WITH 30 TEAM MEMBERS AND THE GA. PIEDMONT K-9 UNIT.
A STRONG HEAT SIGNATURE WAS LOCATED BY THE DRONE ABOUT A HALF MILE FROM MILLER'S RESIDENCE—AND MR. OWENS WAS FOUND LYING IN A LOW AREA OF UNDERGROWTH.
SHERIFF DIX SAID THE DRONE WAS PROVIDED FOR FREE IN MARCH AS PART OF A CONTRACT WITH A JAIL VENDOR AND INVESTIGATOR ERASTE TREHAN HAS BEEN TRAINING TO PILOT THE UNIT. THE S.O. HAS BEEN GOING THROUGH THE PROCESS OF FAA LICENSING AND THIS WAS THE FIRST TIME IT WAS DEPLOYED.
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