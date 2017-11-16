UPDATE ON MANAGER HELP FOR UPSON CO.

UPSON COUNTY COMMISSION CHAIRMAN NORMAN ALLEN SAYS ITS BACK TO SQUARE ONE IN THE SEARCH FOR SOME MANAGEMENT HELP—WITH COUNTY MANAGER JIM WHEELESS OUT ON MEDICAL LEAVE PROBABLY TILL NEXT YEAR.
THE CHAIRMAN CONTACTED AN INDIVIDUAL RECOMMENDED BY THE ASSOCIATION OF COUNTY COMMISSIONERS—BUT HE BACKED-OFF WHEN HE LEARNED IT WAS A 3-2 VOTE TO PURSUE HIM.
THE MAN HAS A WEALTH OF EXPERIENCE AS A COUNTY MANAGER AND CITY MANAGER—BUT HE TOLD THE CHAIRMAN HE WANTS TOTAL BUY-IN BY ALL MEMBERS OF THE BOARD IF HE COMES TO UPSON COUNTY ON AN INTERIM BASIS.
TWO MEMBERS OF THE COMMISSION -- FRANK SPRAGGINS AND LORENZO WILDER VOTED AGAINST THE MOTION BY COMMISSIONER JAMES ELLINGTON TO TALK WITH THE PERSON ABOUT WORKING FOR UPSON COUNTY.
CHAIRMAN ALLEN SAYS HE HAS REACHED OUT TO ACCG AGAIN TO SEE IF HE CAN GET ANOTHER RECOMMENDATION.
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