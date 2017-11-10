DISTURBANCE ARREST AT VETERANS PROGRAM

UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE SAYS A MAN WAS ARRESTED AND CHARGED AFTER HE CREATED A DISTURBANCE AT THE UL ELEMENTARY VETERANS DAY PROGRAM, THURSDAY AT THE FINE ARTS CENTER.
THE SUSPECT—20 YEAR OLD CHANTZ ROCKEMORE OF 188 KENNEDY STREET WAS JAILED ON CHARGES OF DISRUPTING A PUBLIC SCHOOL.
THE SHERIFF TOLD ZOOM NEWS—ROCKEMORE STOOD-UP AND ADDRESSED THE CROWD WITH SOME INAPPROPRIATE REMARKS.
HE WAS GIVEN A PROVISIONAL BOND OF $5000 WITH THE STIPULATION HE STAY OFF SCHOOL PROPERTY.
ROCKEMORE REPORTEDLY HAD A RELATIVE IN THE PROGRAM.
SHERIFF KILGORE TOLD US THE SAFETY OF SCHOOL CHILDREN IS A TOP PRIORITY WITH HIS DEPARTMENT.
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