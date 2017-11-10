Friday, November 10, 2017

DISTURBANCE ARREST AT VETERANS PROGRAM

UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE SAYS A MAN WAS ARRESTED AND CHARGED AFTER HE CREATED A DISTURBANCE AT THE UL ELEMENTARY VETERANS DAY PROGRAM, THURSDAY AT THE FINE ARTS CENTER.

THE SUSPECT—20 YEAR OLD CHANTZ ROCKEMORE OF 188 KENNEDY STREET WAS JAILED ON CHARGES OF DISRUPTING A PUBLIC SCHOOL.

THE SHERIFF TOLD ZOOM NEWS—ROCKEMORE STOOD-UP AND ADDRESSED THE CROWD WITH SOME INAPPROPRIATE REMARKS.

HE WAS GIVEN A PROVISIONAL BOND OF $5000 WITH THE STIPULATION HE STAY OFF SCHOOL PROPERTY.

ROCKEMORE REPORTEDLY HAD A RELATIVE IN THE PROGRAM.


SHERIFF KILGORE TOLD US THE SAFETY OF SCHOOL CHILDREN IS A TOP PRIORITY WITH HIS DEPARTMENT.
Posted by WTGA AM & FM at 4:30 PM

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