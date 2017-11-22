THOMASTON MUSIC LEGEND WAYNE COCHRAN HAS DIED

THOMASTON MUSIC LEGEND WAYNE COCHRAN DIED IN MIAMI TUESDAY FOLLOWING AN ILLNESS.
HE ROSE FROM GARBAGE COLLECTOR IN THOMASTON TO THE HEIGHTS OF FAME ON NETWORK TV AND ON STAGE AT THE LAS VEGAS CASINOS AS WAYNE COCHRAN AND HIS BAND THE SEE SEE RIDERS.
AFTER HE RETIRED FROM SHOW BUSINESS HE WENT INTO THE MINISTERY AND HAD PREACHED IN THOMASTON IN THE PAST.
WAYNE GOT HIS START PLAYING GIGS AT THE NATIONAL GUARD ARMORY ON SATURDAY NITE IN THOMASTON, WROTE AND PERFORMED A SONG CALLED “ LAST KISS”—ABOUT A FATAL TRAFFIC ACCIDENT—THAT HIT THE CHARTS AND HIS CAREER WAS OFF AND RUNNING.
LATER, HE MET FAMED ACTOR JACKIE GLEASON IN MIAMI AND APPEARED ON HIS NETWORK TV SHOW ON A REGULAR BASIS. THAT ASSOCIATION LEAD TO ANOTHER BIG HIT—“GOING BACK TO MIAMI. “
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