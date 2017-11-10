ONE MAN WOUNDED IN A SHOOTING THURSDAY

THOMASTON POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON SAID TWO SUSPECTS ARE IN CUSTODY FOR A SHOOTING INCIDENT THURSDAY AFTERNOON AT 427 G. STREET.
THE VICTIM, ERICK ATWATER OF THAT ADDRESS WAS WOUNDED IN THE ABDOMEN AND DROVE HIMSELF TO THE E.R. HE IS EXPECTED TO RECOVER.
A WOODBURY MAN WILL BE CHARGED WITH SHOOTING ATWATER AND A MOLENA WOMAN WAS BOOKED FOR DRIVING AWAY WITH THE ALLEGEDLY SHOOTER.
POLICE SAID THE TWO HAD A DISAGREEMENT AND THE SHOOTER PULLED TWO PISTOLS FROM HIS WAISTBAND AND FIRED THREE SHOTS.
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