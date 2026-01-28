Wednesday, January 28, 2026

USON COUNTY COMMISSIONERS MET 1/27

 THE  UPSON  COUNTY  COMMISSIONERS  APPROVED  TWO  APPLICATIONS  FOR  BEER  AND  WINE  PACKAGE  SALES  AT  TUESDAY'S MEETING.  ONE  AT  1403  HANNAH'S  MILL  ROAD  AND  ANOTHER KELLY'S  CORNER  AT  2011  YATESVILLE  HIGHWAY.


THE  BOARD  APPROVED  6 EXEMPTIONS    FROM  THE  SUB  DIVISION  MORATORIUM  AT 2857  CREST  HIGHWAY, 200  DAVIDSON  ROAD, 524 DRIPPING  ROCK  ROAD,  1677   NORTH  OLD  TALBOTTON  ROAD  AND  147 ABERCROMBIE  ROAD.  A  REZONING  REQUEST  BY KEVIN  BROWN OF  YATESVILLE  WAS  ON  THE  AGENDA  FOR A  MIXED, LOT  SIZED SUBDIVISION, BUT  HE  CHANGED  HIS  REQUEST  TO  SPLIT  OFF  13  ACRES  OF  HIS   300  ACRE  TRACT  TO   SELL  FOR A  HOME  SITE  AND  IT  WAS  APPROVED.  COMMISSIONER JAMES  ELLINGTON  REMINDED  ALL  THOSE  PROPERTY  OWNERS   THEY   MUST    ALSO   SEEK   PLANNING  COMMISSION  APPROVAL.

Posted by WTGA AM & FM at 12:42 PM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)