USON COUNTY COMMISSIONERS MET 1/27

THE UPSON COUNTY COMMISSIONERS APPROVED TWO APPLICATIONS FOR BEER AND WINE PACKAGE SALES AT TUESDAY'S MEETING. ONE AT 1403 HANNAH'S MILL ROAD AND ANOTHER KELLY'S CORNER AT 2011 YATESVILLE HIGHWAY.
THE BOARD APPROVED 6 EXEMPTIONS FROM THE SUB DIVISION MORATORIUM AT 2857 CREST HIGHWAY, 200 DAVIDSON ROAD, 524 DRIPPING ROCK ROAD, 1677 NORTH OLD TALBOTTON ROAD AND 147 ABERCROMBIE ROAD. A REZONING REQUEST BY KEVIN BROWN OF YATESVILLE WAS ON THE AGENDA FOR A MIXED, LOT SIZED SUBDIVISION, BUT HE CHANGED HIS REQUEST TO SPLIT OFF 13 ACRES OF HIS 300 ACRE TRACT TO SELL FOR A HOME SITE AND IT WAS APPROVED. COMMISSIONER JAMES ELLINGTON REMINDED ALL THOSE PROPERTY OWNERS THEY MUST ALSO SEEK PLANNING COMMISSION APPROVAL.
No comments:
Post a Comment