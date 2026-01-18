UPSON GOT 2 INCHES OF SNOW SUNDAY

BY NOON SUNDAY CENTRAL GEORGIA'S SNOW EVENT WAS MELTING AWAY--A BLANKET OF SNOW THAT STARTED EARLY IN THE MORNING AND NOW BE AWARE OF BRIDGES/OVERPASSES/SHADED AREAS AND LESS-TRAVELED ROADS THAT COULD HIDE BLACK ICE THIS MORNING.
UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE/COMMISSION CHAIRMAN DAN BRUE AND CITY OF THOMASTON MANAGER RUSSELL THOMPSON TOLD 101 NEWS SUNDAY MORNING ALL CITY AND COUNTY OPERATIONS WERE WORKING AS USUAL. CHANNEL TWO ACTION NEWS HAD A MOBILE CRUISER IN UPSON AND PIKE COUNTIES AND REPORTED THE ROAD TEMPERATURE REMAINED ABOVE FREEZING -- PREVENTING ICYING. A WINTER WEATHER ADVISORY WAS CANCELLED SUNDAY AT 1PM--ACCORDING TO SPALDING COUNTY EMA. UPSON, PIKE, SPALDING, BUTTS, AND MONROE COUNTIES HAD THE MOST SNOW-FALL IN THE ENTIRE STATE.
IF YOU HAVE ANY PHOTOS OF THE SNOWFALL SEND THEM TO OUR WEBSITE AND WE'LL POST A GALLERY .
