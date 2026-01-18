Sunday, January 18, 2026

UPSON GOT 2 INCHES OF SNOW SUNDAY

 BY  NOON  SUNDAY  CENTRAL  GEORGIA'S  SNOW  EVENT  WAS  MELTING  AWAY--A  BLANKET OF  SNOW  THAT  STARTED  EARLY  IN   THE  MORNING  AND  NOW  BE  AWARE  OF  BRIDGES/OVERPASSES/SHADED  AREAS  AND  LESS-TRAVELED  ROADS  THAT   COULD  HIDE  BLACK  ICE  THIS  MORNING.

 UPSON  COUNTY  SHERIFF  DAN  KILGORE/COMMISSION  CHAIRMAN  DAN  BRUE AND  CITY  OF  THOMASTON  MANAGER  RUSSELL  THOMPSON  TOLD   101  NEWS  SUNDAY  MORNING   ALL    CITY   AND    COUNTY  OPERATIONS  WERE   WORKING  AS  USUAL.   CHANNEL  TWO   ACTION  NEWS  HAD  A  MOBILE  CRUISER  IN  UPSON  AND  PIKE  COUNTIES  AND  REPORTED  THE  ROAD  TEMPERATURE  REMAINED  ABOVE   FREEZING  -- PREVENTING ICYING.  A  WINTER WEATHER  ADVISORY  WAS  CANCELLED  SUNDAY  AT   1PM--ACCORDING  TO  SPALDING  COUNTY  EMA. UPSON, PIKE,  SPALDING,  BUTTS,  AND  MONROE  COUNTIES  HAD  THE  MOST  SNOW-FALL  IN  THE  ENTIRE  STATE.   


IF  YOU  HAVE  ANY  PHOTOS  OF  THE  SNOWFALL  SEND  THEM  TO  OUR  WEBSITE  AND  WE'LL  POST  A  GALLERY .  SEND  THEM  TO    wtga@fun101fm.com.

