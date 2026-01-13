Tuesday, January 13, 2026

NEW DATA CENTER AND NEW FIRM RECOMMENDED IN SPALDING COUNTY

 THE  SPALDING  COUNTY  PLANNING/ZONING  COMMISSION  HAS  RECOMMENDED  A  3RD  DATA  CENTER  TO  THE  COUNTY COMMISSION  AFTER  A   4  TO  1  VOTE  MONDAY  THIS   ONE  AT  WALLACE/JACKSON  ROADS  WILL BE  ABOUT  A  MILE  FROM  THE  OTHER  TWO  AND  WILL  INCLUDE  10  BUILDINGS   UP  TO 790,000  SQUARE  FEET ON  189  ACRES.


A  CITIZEN  WHO LIVES  NEAR-BY SAMUEL  WEEKS,  CHARGED  THAT  DEVELOPER DOUG   ADAMS  HAS  BOUGHT-UP 3500  ACRES  IN  SPALDING  COUNTY  AND  CLEAR  CUTS  ALL  HIS PROPERTY   AND  NEVER  REPLANTS    TREES.


THE  PLANNING  COMMISSION  VOTED  TO  APPROVE  THREE  ZONING/VARIANCE ISSUES  RELATED  TO  THE  DATA  CENTER PROPOSAL.


IN  OTHER  ACTION  THE  SPALDING  COUNTY  PLANNING  COMMISSION  RECOMMENDED  A  NEW INDUSTRY ON  HIGH  FALLS  ROAD  FROM  THE  NEW  COLD  COMPANY  PLANNING  TO  HIRE  175  EMPLOYEES  TO OPERATE  24  HOURS  A  DAY  --7  DAYS  A  WEEK -- TO  QUICK  FREEZE  FOOD  FOR  FROZEN  FOOD  COMPANIES.  THE  PLANT  IS  A  $400  MILLION  INVESTMENT  AND    WILL  BE  14  STORIES  TALL  AND  WILL  ONLY  BE  ABOUT   3  MILES  FROM  THE NEW  REGIONAL    AIRPORT -- BUT  COMPANY OFFICIALS  SAID  THE  FAA  HAS  APPROVED  THE  PLANS.  NEW  COLD  COMPANY HAS  SEVERAL    PLANTS  ACROSS THE  U.S. 

