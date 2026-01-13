NEW DATA CENTER AND NEW FIRM RECOMMENDED IN SPALDING COUNTY

THE SPALDING COUNTY PLANNING/ZONING COMMISSION HAS RECOMMENDED A 3RD DATA CENTER TO THE COUNTY COMMISSION AFTER A 4 TO 1 VOTE MONDAY THIS ONE AT WALLACE/JACKSON ROADS WILL BE ABOUT A MILE FROM THE OTHER TWO AND WILL INCLUDE 10 BUILDINGS UP TO 790,000 SQUARE FEET ON 189 ACRES.
A CITIZEN WHO LIVES NEAR-BY SAMUEL WEEKS, CHARGED THAT DEVELOPER DOUG ADAMS HAS BOUGHT-UP 3500 ACRES IN SPALDING COUNTY AND CLEAR CUTS ALL HIS PROPERTY AND NEVER REPLANTS TREES.
THE PLANNING COMMISSION VOTED TO APPROVE THREE ZONING/VARIANCE ISSUES RELATED TO THE DATA CENTER PROPOSAL.
IN OTHER ACTION THE SPALDING COUNTY PLANNING COMMISSION RECOMMENDED A NEW INDUSTRY ON HIGH FALLS ROAD FROM THE NEW COLD COMPANY PLANNING TO HIRE 175 EMPLOYEES TO OPERATE 24 HOURS A DAY --7 DAYS A WEEK -- TO QUICK FREEZE FOOD FOR FROZEN FOOD COMPANIES. THE PLANT IS A $400 MILLION INVESTMENT AND WILL BE 14 STORIES TALL AND WILL ONLY BE ABOUT 3 MILES FROM THE NEW REGIONAL AIRPORT -- BUT COMPANY OFFICIALS SAID THE FAA HAS APPROVED THE PLANS. NEW COLD COMPANY HAS SEVERAL PLANTS ACROSS THE U.S.
No comments:
Post a Comment