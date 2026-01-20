Tuesday, January 20, 2026

DEMOCRAT LEMARIO BROWN WINS IN UPSON CO.

 FT.  VALLEY  DEMOCRAT LEMARIO   BROWN  WON  THE  VOTE  IN  UPSON  COUNTY  IN  TUESDAY'S  SPECIAL  ELECTION  FOR  DISTRICT  18  STATE  SENATE--HELD  BY JOHN  KENNEDY  BEFORE  HE  RESIGNED  TO RUN  FOR  LT.  GOVERNOR.


BROWN , A   BUSINESSMAN  AND  FORMER  CITY  COUNCILMAN     AND  THE  ONLY  DEMOCRAT IN  THE  RACE-- POLLED  677  VOTES  IN  UPSON  COUNTY  TO  EDGE  EX-STATE  LEGISLATOR    LAUREN  DANIEL  WITH    654  VOTES. MACON  ATTORNEY  STEVEN  MCNEEL  WAS NEXT  WITH  515  VOTES,  THEN  EX-FORSYTH  MAYOR  ERIC  WILSON  WITH   337 .  THOMASTON'S EUGENE ALLISON  GOT  60  VOTES  AND NATHAN WARNOCK  RECEIVED 31  VOTES. 


THERE  WAS  AN   11% TURNOUT  WITH  2274  TOTAL  VOTES  CAST  IN  UPSON  CO.

THE  18TH  DISTRICT INCLUDES  ALL  OF  UPSON,  MONROE, CRAWFORD,  PEACH  COUNTIES  AND  PARTS  OF BIBB  AND  HOUSTON  COUNTIES.  IN  CASE OF A  RUNOFF  IT  WILL  BE  FEB. 17. 

