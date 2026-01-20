DEMOCRAT LEMARIO BROWN WINS IN UPSON CO.

FT. VALLEY DEMOCRAT LEMARIO BROWN WON THE VOTE IN UPSON COUNTY IN TUESDAY'S SPECIAL ELECTION FOR DISTRICT 18 STATE SENATE--HELD BY JOHN KENNEDY BEFORE HE RESIGNED TO RUN FOR LT. GOVERNOR.
BROWN , A BUSINESSMAN AND FORMER CITY COUNCILMAN AND THE ONLY DEMOCRAT IN THE RACE-- POLLED 677 VOTES IN UPSON COUNTY TO EDGE EX-STATE LEGISLATOR LAUREN DANIEL WITH 654 VOTES. MACON ATTORNEY STEVEN MCNEEL WAS NEXT WITH 515 VOTES, THEN EX-FORSYTH MAYOR ERIC WILSON WITH 337 . THOMASTON'S EUGENE ALLISON GOT 60 VOTES AND NATHAN WARNOCK RECEIVED 31 VOTES.
THERE WAS AN 11% TURNOUT WITH 2274 TOTAL VOTES CAST IN UPSON CO.
THE 18TH DISTRICT INCLUDES ALL OF UPSON, MONROE, CRAWFORD, PEACH COUNTIES AND PARTS OF BIBB AND HOUSTON COUNTIES. IN CASE OF A RUNOFF IT WILL BE FEB. 17.
