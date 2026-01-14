CITIZENS SPEAK OUT AT TUESDAY'S UPSON BOC MEETING

SEVERAL CITIZENS WHO TESTIFIED IN SUPPORT OF RIDGE VIEW VETERINARY SERVICES ON FIRE TOWER ROAD AT MONDAY'S MEETING OF THE UPSON COUNTY PLANNING COMMISSION--CRITICIZED THE PLANNING COMMISSION FOR DENIAL OF A SPECIAL EXCEPTION AND VARIANCE , DURING COMMENT BEFORE THE COUNTY COMMISSIONERS--TUESDAY. COMMISSION CHAIRMAN DAN BRUE WHOSE WIFE, DANA, A NEW VETERINARIAN, SEEKS TO OPEN AN ANIMAL HOSPITAL ON THEIR PROPERTY -- MET WITH PLANNING AND ZONING STAFF TUESDAY AND HE SAYS HE CAN APPEAL DENIAL OF BOTH ISSUES BEFORE THE COUNTY COMMISSIONERS.
RETIRED DECORATED MILITARY CHUCK THOMPSON TOLD THE COMMISSIONERS HE LEFT THE MEETING MONDAY READY TO MOVE FROM UPSON COUNTY--THE PLACED THAT RAISED-ME--HE SAID . CHUCK SAID IT COST HIM $1300 TO GET HIS 4 DOGS VACCINATED OUT OF TOWN AND LAUDED RETIRED VET DR. MIKE PASLEY AND HIS SKILLED TREATMENT OF ANIMALS. HE SAID THE BRUE'S JUST WANT A CHANCE TO MAKE A DIFFERENCE. MONDAY, OVER 30 CITIZENS SPOKE IN FAVOR OF THE FACILITY WHICH WILL DEVOTE 30% OF THE PRACTICE TO LARGE ANIMALS LIKE CATTLE AND GOATS--TREATMENT NOT AVAILABLE IN UPSON COUNTY NOW. ALLEN WHITMIRE BACKED THE IDEA AND TOLD THE COMMISSIONERS YOU SHOULD RULE ON THE ISSUE BECAUSE YOU ARE ELECTED AND ARE ACCOUNTABLE.
NEAL ANDREWS REJECTED THE PLANNING COMMISSION'S TREATMENT OF CHAIRMAN BRUE--WHO MORE THAN ONCE HAD TO CORRECT THE BODY'S PROCEDURES ON A PUBLIC HEARING--SOMETHING THAT THE BOC HAS CHANGED.
DR. DANA BRUE CHARGED THE PLANNING COMMISSION WAS DISRESPECTFUL TO HER HUSBAND AND ADDED WHEN THE COLONEL RETIRED FROM THE ARMY THEY COULD HAVE LIVED ANYWHERE BUT CHOSE TO RETURN TO UPSON COUNTY.
