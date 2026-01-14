Wednesday, January 14, 2026

CITIZENS SPEAK OUT AT TUESDAY'S UPSON BOC MEETING

 SEVERAL  CITIZENS   WHO  TESTIFIED  IN  SUPPORT  OF   RIDGE VIEW  VETERINARY  SERVICES    ON FIRE  TOWER  ROAD AT  MONDAY'S  MEETING  OF  THE  UPSON  COUNTY PLANNING  COMMISSION--CRITICIZED  THE  PLANNING  COMMISSION FOR     DENIAL OF  A  SPECIAL EXCEPTION  AND  VARIANCE , DURING  COMMENT  BEFORE  THE    COUNTY  COMMISSIONERS--TUESDAY.  COMMISSION  CHAIRMAN  DAN  BRUE  WHOSE  WIFE, DANA,  A  NEW  VETERINARIAN,   SEEKS  TO  OPEN  AN ANIMAL  HOSPITAL ON  THEIR  PROPERTY -- MET  WITH  PLANNING  AND  ZONING  STAFF  TUESDAY  AND  HE  SAYS  HE  CAN  APPEAL    DENIAL  OF  BOTH  ISSUES  BEFORE  THE  COUNTY  COMMISSIONERS.


RETIRED  DECORATED   MILITARY    CHUCK  THOMPSON  TOLD  THE  COMMISSIONERS  HE  LEFT  THE  MEETING    MONDAY  READY  TO  MOVE  FROM  UPSON  COUNTY--THE  PLACED  THAT  RAISED-ME--HE  SAID . CHUCK  SAID IT  COST  HIM $1300 TO  GET  HIS  4  DOGS VACCINATED  OUT  OF  TOWN AND     LAUDED      RETIRED  VET  DR.  MIKE  PASLEY   AND HIS  SKILLED  TREATMENT  OF  ANIMALS.  HE  SAID  THE  BRUE'S  JUST  WANT  A  CHANCE  TO   MAKE  A  DIFFERENCE.  MONDAY,  OVER  30  CITIZENS  SPOKE  IN  FAVOR OF  THE  FACILITY  WHICH  WILL  DEVOTE  30%  OF  THE  PRACTICE  TO  LARGE  ANIMALS  LIKE  CATTLE  AND  GOATS--TREATMENT  NOT  AVAILABLE  IN  UPSON  COUNTY NOW. ALLEN WHITMIRE   BACKED  THE  IDEA AND    TOLD   THE  COMMISSIONERS   YOU  SHOULD  RULE  ON  THE  ISSUE  BECAUSE YOU  ARE  ELECTED  AND  ARE ACCOUNTABLE.


NEAL  ANDREWS   REJECTED  THE  PLANNING  COMMISSION'S  TREATMENT  OF  CHAIRMAN  BRUE--WHO  MORE  THAN  ONCE  HAD  TO  CORRECT   THE  BODY'S    PROCEDURES  ON   A  PUBLIC  HEARING--SOMETHING  THAT  THE  BOC  HAS  CHANGED.

  

  DR.  DANA  BRUE  CHARGED  THE  PLANNING   COMMISSION  WAS  DISRESPECTFUL  TO  HER  HUSBAND AND  ADDED  WHEN   THE  COLONEL   RETIRED   FROM  THE  ARMY   THEY   COULD  HAVE   LIVED   ANYWHERE  BUT  CHOSE  TO  RETURN  TO  UPSON  COUNTY.   

 

 


  


