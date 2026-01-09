Friday, January 9, 2026

TUESDAY WRECK IN UPSON CO

 POST 26  GSP-THOMASTON  HAS  RELEASED    THE  ACCIDENT  REPORT  ON  A  TRACTOR  TRAILER/PICK  UP   ACCIDENT  ON   36  EAST  AT  WILLIS  ROAD--EARLY  TUESDAY--WRECKAGE  THAT  TRAPPED  THE  PICK-UP  DRIVER.    THE  2004  FORD   PICK-UP  DRIVER,  77  YEAR  OLD  RANDOLPH  HARVEY  OF 1345   TRIUNE MILL  ROAD  WAS  TRANSPORTED  TO  A   MACON  TRAUMA  CENTER  BY AMERIPRO  EMS  BECAUSE  THE  WEATHER  WOULD  NOT  ALLOW  A  MEDI-VAC   COPTER  TO  FLY. THE  BIG  RIG  DRIVER, 32  YEAR  OLD JOSHUA  WEAVER OF  MONROE , GA  WAS NOT  INJURED.



ACCORDING  TO  TROOPER  DAVID JOSEPH  SUTTON--THE   BIG  RIG  DRIVER  WENT  IN  THE  WRONG  DIRECTION TO  BACK  INTO  WILLIS  ROAD  AND  MAKE  A  DELIVERY  AND  THE  PICK-UP  TOPPED  A  HILL  AND  DROVE  INTO  THE  TURN  LANE  TO  AVOID  THE  TRACTOR-TRAILER    AS   IT  WAS  BACKING  --BUT  STRUCK  THE UNDERBELLY OF  THE  SEMI  AND  WAS  DISABLED. MR.  HARVEY  WAS   TRAPPED IN  THE  DRIVERS  SEAT  AND  FREED  BY     VOLUNTEER  FIRE-FIGHTERS.  THE  SEMI  DRIVER  SAID  NO  CARS  WERE  COMING  WHEN  HE  STARTED  BACKING.

