TUESDAY WRECK IN UPSON CO

POST 26 GSP-THOMASTON HAS RELEASED THE ACCIDENT REPORT ON A TRACTOR TRAILER/PICK UP ACCIDENT ON 36 EAST AT WILLIS ROAD--EARLY TUESDAY--WRECKAGE THAT TRAPPED THE PICK-UP DRIVER. THE 2004 FORD PICK-UP DRIVER, 77 YEAR OLD RANDOLPH HARVEY OF 1345 TRIUNE MILL ROAD WAS TRANSPORTED TO A MACON TRAUMA CENTER BY AMERIPRO EMS BECAUSE THE WEATHER WOULD NOT ALLOW A MEDI-VAC COPTER TO FLY. THE BIG RIG DRIVER, 32 YEAR OLD JOSHUA WEAVER OF MONROE , GA WAS NOT INJURED.
ACCORDING TO TROOPER DAVID JOSEPH SUTTON--THE BIG RIG DRIVER WENT IN THE WRONG DIRECTION TO BACK INTO WILLIS ROAD AND MAKE A DELIVERY AND THE PICK-UP TOPPED A HILL AND DROVE INTO THE TURN LANE TO AVOID THE TRACTOR-TRAILER AS IT WAS BACKING --BUT STRUCK THE UNDERBELLY OF THE SEMI AND WAS DISABLED. MR. HARVEY WAS TRAPPED IN THE DRIVERS SEAT AND FREED BY VOLUNTEER FIRE-FIGHTERS. THE SEMI DRIVER SAID NO CARS WERE COMING WHEN HE STARTED BACKING.
No comments:
Post a Comment