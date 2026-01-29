UPSON CO NEW ANIMAL HOSPITAL TURN-DOWN

THE UPSON COUNTY PLANNING COMMISSION'S DENIAL OF AN ANIMAL HOSPITAL ON FIRE TOWER ROAD REQUESTED BY COUNTY COMMISSION CHAIRMAN DAN BRUE FOR HIS WIFE DR. DANA BRUE--SURFACED AGAIN AT TUESDAY'S COUNTY COMMISSION MEETING. SEVERAL SPOKE IN FAVOR OF THE VETERINARY FACILITY -- AND DR. BRUE QUESTIONED WHY THE COUNTY COMMISSION HAD APPROVED A SMALL MEAT PROCESSING PLANT IN YATESVILLE AS AGRICULTRAL BUT TURNED DOWN HER ANIMAL HOSPITAL THAT WOULD BE AG-RELATED BECAUSE SHE WOULD TREAT CATTLE AND OTHER FARM ANIMALS.
