Thursday, January 29, 2026

UPSON CO NEW ANIMAL HOSPITAL TURN-DOWN

 THE  UPSON  COUNTY PLANNING  COMMISSION'S  DENIAL  OF  AN  ANIMAL HOSPITAL ON  FIRE  TOWER  ROAD  REQUESTED  BY  COUNTY  COMMISSION  CHAIRMAN  DAN  BRUE    FOR   HIS  WIFE  DR. DANA BRUE--SURFACED  AGAIN  AT  TUESDAY'S  COUNTY  COMMISSION  MEETING.  SEVERAL  SPOKE  IN  FAVOR  OF  THE  VETERINARY  FACILITY --   AND  DR.  BRUE  QUESTIONED  WHY  THE    COUNTY   COMMISSION  HAD  APPROVED  A  SMALL   MEAT    PROCESSING  PLANT  IN  YATESVILLE  AS    AGRICULTRAL  BUT  TURNED  DOWN HER ANIMAL  HOSPITAL THAT  WOULD  BE  AG-RELATED  BECAUSE  SHE  WOULD  TREAT  CATTLE  AND  OTHER  FARM ANIMALS.

Posted by WTGA AM & FM at 3:52 PM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)