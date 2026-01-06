Tuesday, January 6, 2026

SILVERTOWN BAPTIST CHURCH NEEDS YOUR HELP

SILVERTOWN  BAPTIST  CHURCH  IS  TAKING  PLEDGES  TO  CONTINUE  SERVICES  BUT   $150,000  IS  NEEDED   FOR  BUILDING  UPGRADES   AND  PLEDGES   AMOUNT  TO  LESS  THAN   $10,000. PASTOR  PAUL  CASPERS  TOLD  US  THE  CHURCH  WILL  VOTE  SUNDAY JAN.  18TH REGARDING  DISBANDING.  IF  FUNDING  FALLS  SHORT  SEPT.  25TH  WILL  BE  THE  LAST SERMON.  TO  DONATE  CALL  706-457-6707--THAT'S   706-457-6707.


OTHERWISE  THE  FINAL  SERVICE  WILL  BE   JAN.  25.  REV. JAMEY  GROVER,  A  PAST  DEACON  WILL  SPEAK   WITH  A  FELLOWSHIP  MEAL  FOLLOWING  THE  SERVICE.  EVERYONE IS  INVITED  THAT  SUNDAY  AS  THE  CHURCH  CELEBRATES  THE  GOOD  GOD HAS  DONE THROUGH  SILVERTOWN  BAPTIST OVER  THE LAST  95 YEARS. 

