SILVERTOWN BAPTIST CHURCH NEEDS YOUR HELP

SILVERTOWN BAPTIST CHURCH IS TAKING PLEDGES TO CONTINUE SERVICES BUT $150,000 IS NEEDED FOR BUILDING UPGRADES AND PLEDGES AMOUNT TO LESS THAN $10,000. PASTOR PAUL CASPERS TOLD US THE CHURCH WILL VOTE SUNDAY JAN. 18TH REGARDING DISBANDING. IF FUNDING FALLS SHORT SEPT. 25TH WILL BE THE LAST SERMON. TO DONATE CALL 706-457-6707--THAT'S 706-457-6707.
OTHERWISE THE FINAL SERVICE WILL BE JAN. 25. REV. JAMEY GROVER, A PAST DEACON WILL SPEAK WITH A FELLOWSHIP MEAL FOLLOWING THE SERVICE. EVERYONE IS INVITED THAT SUNDAY AS THE CHURCH CELEBRATES THE GOOD GOD HAS DONE THROUGH SILVERTOWN BAPTIST OVER THE LAST 95 YEARS.
