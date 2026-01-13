Tuesday, January 13, 2026

UPSON CO COMMISSION CHAIRMAN DAN BRUE SEEMS TO HAVE WON AN APPEAL HEARING

 


AFTER  THE  UPSON  COUNTY  PLANNING  COMMISSION  DENIED  TO  RECOMMEND  A  SPECIAL  EXCEPTION  AND  VARIANCE  FOR   RIDGE  VIEW VETERINARY  SERVICES  TUESDAY  ON  THE  PROPERTY  OF  COUNTY  COMMISSION  CHAIRMAN  DAN  BRUE   AND  HIS  WIFE  DANA    ON  FIRE TOWER  ROAD--   AN   ANIMAL   HOSPITAL  FOR   DR.  BRUE  --- HE  TOLD   101  NEWS  HE  CONSULTED  WITH  THE  PLANNING  AND  ZONING  OFFICE  TUESDAY  MORNING  AND  BOTH  CAN  BE  APPEALED  TO  THE  COUNTY  COMMISSIONERS.  DURING  THE  MONDAY  PUBLIC  HEARINGS  IT  WAS  ASSUMED  THE  SPECIAL  EXCEPTION  COULD  BE  APPEALED  TO  THE  COUNTY  COMMISSIONERS,  BUT  CHAIRMAN  BRUE  TOLD   101  NEWS  TUESDAY  AFTERNOON  BOTH  CAN  BE  APPELED  TO  THE  BOC.

OVER   30  CITIZENS  TESTIFIED IN  FAVOR   OF  THE  PROJECT  INVOLVING  DR.  DANA BRUE  BUT  HER  HUSBAND  SAID  HE  WILL  CONTINUE  LOOKING  FOR  ANOTHER  SITE  FOR  THE  ANIMAL  HOSPITAL  RATHER  THAN  LOCATING  IT  ON  THEIR  PROPERTY .  HE  CONTENDS  THE  ZONING  ORDIANCE  HAS LEGAL  FLAWS  AND  A  PROVISION  THAT  REQUIRES  LOCATION ON  AN  ARTERIAL  ROAD  IS  UNJUST.

Posted by WTGA AM & FM at 4:56 PM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)