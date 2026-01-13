UPSON CO COMMISSION CHAIRMAN DAN BRUE SEEMS TO HAVE WON AN APPEAL HEARING

AFTER THE UPSON COUNTY PLANNING COMMISSION DENIED TO RECOMMEND A SPECIAL EXCEPTION AND VARIANCE FOR RIDGE VIEW VETERINARY SERVICES TUESDAY ON THE PROPERTY OF COUNTY COMMISSION CHAIRMAN DAN BRUE AND HIS WIFE DANA ON FIRE TOWER ROAD-- AN ANIMAL HOSPITAL FOR DR. BRUE --- HE TOLD 101 NEWS HE CONSULTED WITH THE PLANNING AND ZONING OFFICE TUESDAY MORNING AND BOTH CAN BE APPEALED TO THE COUNTY COMMISSIONERS. DURING THE MONDAY PUBLIC HEARINGS IT WAS ASSUMED THE SPECIAL EXCEPTION COULD BE APPEALED TO THE COUNTY COMMISSIONERS, BUT CHAIRMAN BRUE TOLD 101 NEWS TUESDAY AFTERNOON BOTH CAN BE APPELED TO THE BOC.
OVER 30 CITIZENS TESTIFIED IN FAVOR OF THE PROJECT INVOLVING DR. DANA BRUE BUT HER HUSBAND SAID HE WILL CONTINUE LOOKING FOR ANOTHER SITE FOR THE ANIMAL HOSPITAL RATHER THAN LOCATING IT ON THEIR PROPERTY . HE CONTENDS THE ZONING ORDIANCE HAS LEGAL FLAWS AND A PROVISION THAT REQUIRES LOCATION ON AN ARTERIAL ROAD IS UNJUST.
