ON THE ROAD WITH DAVE TO THE SUGAR BOWL/ NO KETCHUP IN BAMA?

 FIRST,  LETS  CLEAR  UP  A  MAJOR  ISSUE IN  COLLEGE  FOOTBALL.  WHO  PAID  FOR  COACH  NICK  SABAN'S  NEW  HAIR-PIECE  ON  ESPN?  WAS   IT  THE DISNEY  COMPANY  OR  DID  COACH  AND  MISS  TERRI SPILL  FOR  IT?


THE  TWO  PREVIOUS  SUGAR  BOWLS  DELTA  WAS  READY  WHEN  I  WUZ,  BUT  MY CHAUFFEUR  TIM  WHALEN  OF  THE  DISTINGUISHED  SPALDING  COUNTY  WHALEN  FAMILY (THE  LATE  CHIEF  JUDGE, THE  CURRENT  CITY OF  GRIFFIN  ATTORNEY,  AND  TIM,  RETIRED  CHIEF APPRAISER OF   SPALDING  COUNTY )  HAD  A  NEW  SUV  HE  WANTED TO  ROAD  TEST--SO  AS  GLEASON  SAID--AWAY  WE  GO.   THANKS  TO  TIM  HE  SLOWED  DOWN  TO   90  GOING  AROUND  THE  MERIWETHER  COUNTY  COURTHOUSE  IN  GREENVILLE.


THE  DOWNSIDE OF  MOTORING  TO  NEW  ORLEANS--YOU  HAVE  TO    TRAVEL   ALABAMA  AND MISSISSIPPI.   I'VE  ALWAYS  SAID  I  LOSE  BRAIN  CELLS  EVERY  TIME  I  CROSS  THE  STATE LINE  INTO   BAMA  AND I DON'T  HAVE  ANY  BRAIN  CELLS  TO  SPARE. MISSISSIPPI  IS  A  BIT  MORE  UPSCALE  BECAUSE  OF  OLE  MISS  IN  OXFORD -- AFTER  ALL  FAULKNER  CHOSE  TO  WRITE  THERE. 


JUST  A  BIT  OUTSIDE OF  THE  TOWN   WHERE   COACH  TOMMY  TUBERVILLE  HOPES  TO  OCCUPY  THE  GOVERNOR'S MANSION--THERE IS  GREENVILLE,  ALABAMA  AND " BATES  HOUSE OF  TURKEY" TIM  WAS FAMILIAR  WITH  IT  SO  IT  WAS  OUR   STOP  FOR  LUNCH.  WE  EACH  ORDERED  A  TURKEY  CLUB  THAT  CAME  WITH  MAYO AND SETTLED IN  FOR  OUR  MEAL. BUT  I  WANT  KETCHUP  ON  MOST  EVERYTHING  EXCEPT  BROWNIES.  I  THOUGHT IT  A  BIT  UNUSUAL  AS  THERE  WAS  NO  KETCHUP ON  OUR  TABLE--SO  I WENT  TO  THE  COUNTER  AND  ASKED  FOR  SOME. I  WAS  STARTLED  TO  HEAR   THE     REPLY--"WE  HAVE  NO  KETCHUP". I  WOULDN'T  LET  IT  GO  AND ASKED HOW  COULD  A  RESTAURANT  NOT  OFFER  KETCHUP? "WE  HAVE NO  KETCHUP"  WAS  HER  RESPONSE. TRYING  TO  BE  A  PEST  I  ASKED  IF  I  RETURNED  LATER  WOULD  THE  EATERY  ALLOW  ME  TO  BRING   KETCHUP  WITH  ME. "YES" SHE  SAID.  


THE  SUGAR  BOWL  MEDIA  PARTY  FOLLOWS  THE  SAME  PATTERN  YEAR  AFTER  YEAR.  THE  NIGHT  BEFORE NEW  YEAR'S  EVE WE  ARE  TREATED  TO A  GREAT MEAL  THEN THEY  BRING  OUT  BOXES  AND  BOXES  OF  MARDI-GRAS  BEADS  AND  MEDIA  TYPES  STAND  ON  A  BALCONY  ON  BOURBON   STREET  AND  TOSS  BEADS  DOWN  BELOW  HOPING  TO  ENTICE  A  CUTTIE  TO  LOOSEN  HER INHIBITIONS.


  SUPERDOME-TWO  AS  I  CALL  IT.  THE  FIRST  ONE  WAS  RUN DOWN  BY  KATRINA  VICTIMS AND IT  WAS  THE  BEST  ONE. BUT  REGARDLESS  OF  WHERE  IT  WAS PLAYED  UGA COULD  NOT  COLLAR  QB TRINIDAD  AND  WAS  ELIMINATED  FROM  THE PLAYOFFS. THE  SUPERDOME  HAS   SEVEN LEVELS  AND  YOU  GUESSED  IT.  THE  PRESS  BOX  IS  ON  THE  TOP  LEVEL. MEDIA  TYPES  CAN  WAVE  AT DELTA PASSENGERS  PEERING  OUT THE  WINDOW  AS  THEY  FLY-BY.   ON  THE  SIXTH  LEVEL    THE  STEPS  GO  STRIGHT-UP  SO  BE  SURE TO   HAVE    AN  EXPERIENCED  SHERPA  TO  HELP FIND YOUR  SEAT.  THE MEDIA IS  WARNED THAT  THE  AC VENTS ARE ABOVE THE PRESS   BOX  AND  ITS  SUGGESTED   YOU   BRING  A  COAT.  I  SUGGEST  YOU   WEAR  YOUR  WARMEST MT. EVEREST  PARKA. KUDOS  TO THE  SUGAR  BOWL MEDIA COMMITTEE  FOR  THEIR  EFFORTS  IN  ASSISTING  THE  MEDIA.      `

  

  COUNTING  MY  PREVIOUS  VISIT  I  HAVE  SPENT  AT  LEAST  EIGHT  HOURS  IN  THE  WORLD WAR-TWO  MUSEUM  IN  NEW ORLEANS.  ANYTHING  AND  EVERYTHING  YOU  EVER  WANTED  TO  KNOW  ABOUT  WW-TWO   IS THERE. ITS  LOCATED  IN  THE  CRESCENT CITY  BECAUSE  ANDREW  JACKSON HIGGINS  HAD  A  BOAT  FACTORY  THERE  AND MADE THE  D-DAY  LANDING  CRAFT. THERE IS  ONE  ON DISPLAY  IN  THE LOBBY. YOU  CAN'T  TOUR  THE  PLACE WITHOUT  BEING  IMPRESSED  BY  THE  ALLIES OVERCOMING  ALL  OBSTACLES  TO  WIN THE  PEACE.

  

  DOWNTOWN  NEW  ORLEANS  IS  STILL VIBRANT  WITH  RETAIL  ,  RESTAURANTS  AND  YEP  SOME  HOMELESS. WISHING  DOWNTOWN  ATLANTA  HAD  THAT KIND  OF  BUSINESS  ACTIVITY.   BUT  NOTHING  IS  AS  MUCH  FUN  AS  NEW  YEAR'S  EVE  ON  BOURBON  STREET  AT  PAT  O'BRIEN'S DUELING PIANO BAR. WELL, MAYBE AS  MUCH  FUN  WOULD  BE  IF  THE  DAWGS  HAD  A  GAME JAN. 19  IN MIAMI. 





