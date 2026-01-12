ON THE ROAD WITH DAVE TO THE SUGAR BOWL/ NO KETCHUP IN BAMA?

FIRST, LETS CLEAR UP A MAJOR ISSUE IN COLLEGE FOOTBALL. WHO PAID FOR COACH NICK SABAN'S NEW HAIR-PIECE ON ESPN? WAS IT THE DISNEY COMPANY OR DID COACH AND MISS TERRI SPILL FOR IT?
THE TWO PREVIOUS SUGAR BOWLS DELTA WAS READY WHEN I WUZ, BUT MY CHAUFFEUR TIM WHALEN OF THE DISTINGUISHED SPALDING COUNTY WHALEN FAMILY (THE LATE CHIEF JUDGE, THE CURRENT CITY OF GRIFFIN ATTORNEY, AND TIM, RETIRED CHIEF APPRAISER OF SPALDING COUNTY ) HAD A NEW SUV HE WANTED TO ROAD TEST--SO AS GLEASON SAID--AWAY WE GO. THANKS TO TIM HE SLOWED DOWN TO 90 GOING AROUND THE MERIWETHER COUNTY COURTHOUSE IN GREENVILLE.
THE DOWNSIDE OF MOTORING TO NEW ORLEANS--YOU HAVE TO TRAVEL ALABAMA AND MISSISSIPPI. I'VE ALWAYS SAID I LOSE BRAIN CELLS EVERY TIME I CROSS THE STATE LINE INTO BAMA AND I DON'T HAVE ANY BRAIN CELLS TO SPARE. MISSISSIPPI IS A BIT MORE UPSCALE BECAUSE OF OLE MISS IN OXFORD -- AFTER ALL FAULKNER CHOSE TO WRITE THERE.
JUST A BIT OUTSIDE OF THE TOWN WHERE COACH TOMMY TUBERVILLE HOPES TO OCCUPY THE GOVERNOR'S MANSION--THERE IS GREENVILLE, ALABAMA AND " BATES HOUSE OF TURKEY" TIM WAS FAMILIAR WITH IT SO IT WAS OUR STOP FOR LUNCH. WE EACH ORDERED A TURKEY CLUB THAT CAME WITH MAYO AND SETTLED IN FOR OUR MEAL. BUT I WANT KETCHUP ON MOST EVERYTHING EXCEPT BROWNIES. I THOUGHT IT A BIT UNUSUAL AS THERE WAS NO KETCHUP ON OUR TABLE--SO I WENT TO THE COUNTER AND ASKED FOR SOME. I WAS STARTLED TO HEAR THE REPLY--"WE HAVE NO KETCHUP". I WOULDN'T LET IT GO AND ASKED HOW COULD A RESTAURANT NOT OFFER KETCHUP? "WE HAVE NO KETCHUP" WAS HER RESPONSE. TRYING TO BE A PEST I ASKED IF I RETURNED LATER WOULD THE EATERY ALLOW ME TO BRING KETCHUP WITH ME. "YES" SHE SAID.
THE SUGAR BOWL MEDIA PARTY FOLLOWS THE SAME PATTERN YEAR AFTER YEAR. THE NIGHT BEFORE NEW YEAR'S EVE WE ARE TREATED TO A GREAT MEAL THEN THEY BRING OUT BOXES AND BOXES OF MARDI-GRAS BEADS AND MEDIA TYPES STAND ON A BALCONY ON BOURBON STREET AND TOSS BEADS DOWN BELOW HOPING TO ENTICE A CUTTIE TO LOOSEN HER INHIBITIONS.
SUPERDOME-TWO AS I CALL IT. THE FIRST ONE WAS RUN DOWN BY KATRINA VICTIMS AND IT WAS THE BEST ONE. BUT REGARDLESS OF WHERE IT WAS PLAYED UGA COULD NOT COLLAR QB TRINIDAD AND WAS ELIMINATED FROM THE PLAYOFFS. THE SUPERDOME HAS SEVEN LEVELS AND YOU GUESSED IT. THE PRESS BOX IS ON THE TOP LEVEL. MEDIA TYPES CAN WAVE AT DELTA PASSENGERS PEERING OUT THE WINDOW AS THEY FLY-BY. ON THE SIXTH LEVEL THE STEPS GO STRIGHT-UP SO BE SURE TO HAVE AN EXPERIENCED SHERPA TO HELP FIND YOUR SEAT. THE MEDIA IS WARNED THAT THE AC VENTS ARE ABOVE THE PRESS BOX AND ITS SUGGESTED YOU BRING A COAT. I SUGGEST YOU WEAR YOUR WARMEST MT. EVEREST PARKA. KUDOS TO THE SUGAR BOWL MEDIA COMMITTEE FOR THEIR EFFORTS IN ASSISTING THE MEDIA. `
COUNTING MY PREVIOUS VISIT I HAVE SPENT AT LEAST EIGHT HOURS IN THE WORLD WAR-TWO MUSEUM IN NEW ORLEANS. ANYTHING AND EVERYTHING YOU EVER WANTED TO KNOW ABOUT WW-TWO IS THERE. ITS LOCATED IN THE CRESCENT CITY BECAUSE ANDREW JACKSON HIGGINS HAD A BOAT FACTORY THERE AND MADE THE D-DAY LANDING CRAFT. THERE IS ONE ON DISPLAY IN THE LOBBY. YOU CAN'T TOUR THE PLACE WITHOUT BEING IMPRESSED BY THE ALLIES OVERCOMING ALL OBSTACLES TO WIN THE PEACE.
DOWNTOWN NEW ORLEANS IS STILL VIBRANT WITH RETAIL , RESTAURANTS AND YEP SOME HOMELESS. WISHING DOWNTOWN ATLANTA HAD THAT KIND OF BUSINESS ACTIVITY. BUT NOTHING IS AS MUCH FUN AS NEW YEAR'S EVE ON BOURBON STREET AT PAT O'BRIEN'S DUELING PIANO BAR. WELL, MAYBE AS MUCH FUN WOULD BE IF THE DAWGS HAD A GAME JAN. 19 IN MIAMI.
