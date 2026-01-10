THE UPSON COUNTY PLANNING COMMISSION MEETS MONDAY 5;30PM AND COMMISSION CHAIRMAN DAN BRUE IS ON THE AGENDA REQUESTING A SPECIAL EXCEPTION AND VARIANCE TO BUILD A NEW ANIMAL HOSPITAL FOR HIS WIFE--A RECENT GRADUATE OF VET SCHOOL NEAR THEIR RESIDENCE ON FIRETOWER ROAD. AT LEAST TWO NEIGHBORS HAVE CONTACTED THE BUILDING AND ZONING OFFICE WITH OPPOSITION.
GARY'S RULE IS ON THE AGENDA--A TERM COINED BY THE LATE LAND SURVEYOR GARY SELF CONCERNING TRANSITIONAL LOTS AND PLOTS. P&Z DIRECTOR DOUG CURRIER SUPPORTS IT AND TWO OTHER SURVEYORS CLAY MOORE AND NASH AUSTIN WHO BACK IT -- WILL SPEAK.
CHANGES TO THE SUBDIVISION AND ZONING ORDIANCES HAVE BEEN ROCKING ALONG FOR 17 MONTHS AND THE COUNTY COMMISSIONERS HAVE SIGNALED THEY WANT TO TAKE ACTION ASAP. PUBLIC HEARINGS HAVE BEEN CONTINUED BY THE PLANNING COMMISSION FOR OVER A YEAR.
DENNIS M. FOWLER WANTS TO BUILD A HOUSE FOR HIS SON AND IS APPEALING A DECISON TO DENY A BUILDING PERMIT.
ELECTION OF THE CHAIRMAN AND VICE-CHAIR FOR 2026 ALSO ON THE AGENDA.
No comments:
Post a Comment