Saturday, January 10, 2026

UPSON COUNTY PLANNING COMMISSION

 THE  UPSON  COUNTY  PLANNING  COMMISSION  MEETS  MONDAY  5;30PM  AND  COMMISSION  CHAIRMAN  DAN  BRUE  IS ON  THE  AGENDA  REQUESTING A  SPECIAL EXCEPTION   AND  VARIANCE   TO  BUILD  A  NEW  ANIMAL  HOSPITAL  FOR  HIS  WIFE--A  RECENT  GRADUATE OF  VET  SCHOOL   NEAR   THEIR  RESIDENCE  ON  FIRETOWER  ROAD.  AT  LEAST  TWO  NEIGHBORS HAVE  CONTACTED  THE  BUILDING  AND  ZONING   OFFICE  WITH  OPPOSITION.


GARY'S  RULE IS  ON  THE  AGENDA--A  TERM COINED  BY  THE  LATE   LAND  SURVEYOR  GARY  SELF  CONCERNING  TRANSITIONAL  LOTS AND PLOTS.  P&Z  DIRECTOR  DOUG CURRIER  SUPPORTS  IT  AND  TWO  OTHER  SURVEYORS  CLAY  MOORE  AND NASH  AUSTIN  WHO  BACK  IT -- WILL  SPEAK.


CHANGES  TO  THE  SUBDIVISION  AND  ZONING  ORDIANCES  HAVE  BEEN  ROCKING  ALONG  FOR  17  MONTHS  AND  THE  COUNTY  COMMISSIONERS  HAVE   SIGNALED  THEY  WANT  TO  TAKE  ACTION ASAP.  PUBLIC  HEARINGS  HAVE  BEEN  CONTINUED  BY  THE  PLANNING  COMMISSION  FOR  OVER A  YEAR.


DENNIS  M. FOWLER  WANTS  TO  BUILD  A  HOUSE FOR  HIS SON   AND    IS  APPEALING  A  DECISON  TO  DENY  A  BUILDING PERMIT.


  ELECTION  OF  THE  CHAIRMAN  AND  VICE-CHAIR  FOR   2026  ALSO  ON  THE  AGENDA.

