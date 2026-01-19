Monday, January 19, 2026

TUESDAY IS ELECTION DAY IN UPSON, MONROE, CRAWFORD, PEACH, PARTS OF BIBB AND HOUSTON

  TUESDAY   IS  SPECIAL ELECTION  DAY  IN  UPSON  AND  SEVERAL  OTHER  COUNTIES  FOR  THE   18TH  DISTRICT  STATE  SENATE  SEAT  RECENTLY  HELD  BY JOHN  KENNEDY--WHO  CHOSE NOT  TO  ENDORSE  A  CANDIDATE  WHEN  ASKED  BY   101  NEWS.


THE  AJC  HAS  REPORTED  THE  ONLY DEMOCRAT  IN  THE  RACE--LEMARIO  BROWN--FORMER CITY  COUNCILMAN  FROM  FT.  VALLEY  COULD  FORCE A   RUN-OFF  WITH  HIS OPPOSITION  TO  DATA  CENTERS--SOMETHING  CAUSING  A  STIR  IN  MONROE  COUNTY  AND  A  MORATORIUM  DECLARED ON  THEM  IN  CRAWFORD  COUNTY-- AND  THE  AJC  SAID   LEADERS   FROM  BOTH  PARTIES  CONFIRM  HE  MIGHT  COULD  WIN  OUTRIGHT. THE  LEADING   REPUBLICANS  ARE   ERIC  WILSON=EX-MAYOR OF  FORSYTH,  MACON  ATTORNEY  STEVEN  MCNEEL,  AND  FORMER  LEGISLATOR  LAUREN  DANIEL. ONE  UPSONIAN  IS  IN  THE  RACE--EUGENE  ALLISON. 


THE  18TH  DISTRICT INCLUDES  ALL  OF  UPSON, MONROE,  CRAWFORD,  PEACH,  AND  PARTS  OF  BIBB  AND  HOUSTON  COUNTIES.  UPSON  HAD  945   EARLY   VOTES CAST--AND  THE  POLLS  WILL  BE  OPEN  7AM  TILL  7PM.


PIKE  COUNTY  HOUSE  MEMBER  BETH CAMP  ALSO  DECLINED  TO  ENDORSE  A   CANDIDATE  BUT  MENTIONED  THE  WINNER  WILL  FACE  CHALLENGES UNDER  THE  GOLD  DOME--12  MEMBERS  OF  THE  SENATE  HAVE  ALREADY    ANNOUNCED  FOR  HIGHER OFFICE  .  THE  WINNER  WILL  BE  GOING  TO  ATLANTA  WITH  THE   2026  SESSION  ALREADY  IN  PROGRESS  SO  EXPECT   LOTS OF   POLITICAL  BACK  AND  FORTH  DURING  THE  SESSION.

