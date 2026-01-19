TUESDAY IS ELECTION DAY IN UPSON, MONROE, CRAWFORD, PEACH, PARTS OF BIBB AND HOUSTON

TUESDAY IS SPECIAL ELECTION DAY IN UPSON AND SEVERAL OTHER COUNTIES FOR THE 18TH DISTRICT STATE SENATE SEAT RECENTLY HELD BY JOHN KENNEDY--WHO CHOSE NOT TO ENDORSE A CANDIDATE WHEN ASKED BY 101 NEWS.
THE AJC HAS REPORTED THE ONLY DEMOCRAT IN THE RACE--LEMARIO BROWN--FORMER CITY COUNCILMAN FROM FT. VALLEY COULD FORCE A RUN-OFF WITH HIS OPPOSITION TO DATA CENTERS--SOMETHING CAUSING A STIR IN MONROE COUNTY AND A MORATORIUM DECLARED ON THEM IN CRAWFORD COUNTY-- AND THE AJC SAID LEADERS FROM BOTH PARTIES CONFIRM HE MIGHT COULD WIN OUTRIGHT. THE LEADING REPUBLICANS ARE ERIC WILSON=EX-MAYOR OF FORSYTH, MACON ATTORNEY STEVEN MCNEEL, AND FORMER LEGISLATOR LAUREN DANIEL. ONE UPSONIAN IS IN THE RACE--EUGENE ALLISON.
THE 18TH DISTRICT INCLUDES ALL OF UPSON, MONROE, CRAWFORD, PEACH, AND PARTS OF BIBB AND HOUSTON COUNTIES. UPSON HAD 945 EARLY VOTES CAST--AND THE POLLS WILL BE OPEN 7AM TILL 7PM.
PIKE COUNTY HOUSE MEMBER BETH CAMP ALSO DECLINED TO ENDORSE A CANDIDATE BUT MENTIONED THE WINNER WILL FACE CHALLENGES UNDER THE GOLD DOME--12 MEMBERS OF THE SENATE HAVE ALREADY ANNOUNCED FOR HIGHER OFFICE . THE WINNER WILL BE GOING TO ATLANTA WITH THE 2026 SESSION ALREADY IN PROGRESS SO EXPECT LOTS OF POLITICAL BACK AND FORTH DURING THE SESSION.
No comments:
Post a Comment