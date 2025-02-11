Tuesday, February 11, 2025

UPSON CO. GUILTY PLEAS

 PLEA LIST – JUDGE BEN J. MILLER, JR., GJC

FEBRUARY 11, 2025

1. 25R0037 TODD TOLBERT CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE:

CONDITIONAL DISCHARGE: 3 YEARS, SERVE 120 DAYS IN CONFINEMENT, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $1,000 FINE.

CT. 2: TAMPERING WITH EVIDENCE: NOLLE PROSEQUI.

2. 25R0038 JESUS ROMERO CT. 1: BATTERY: 12 MONTHS PROBATION; $250 FINE.

CT. 2: CRUELTY TO CHILDREN IN THE 3RD DEGREE: 12

MONTHS PROBATION TO RUN CONCURRENT TO COUNT 1; $250 FINE.

3. 24R0303A STEPHEN KNIGHT CT. 1: FORGERY IN THE 4TH DEGREE: 12 MONTHS,

SERVE 60 DAYS IN CONFINEMENT, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; $500 FINE.

CT. 2: FORGERY IN THE 4TH DEGREE: 12 MONTHS PROBATION TO RUN CONSECUTIVE TO COUNT 1.

4. 25R0036 CRYSTAL SELPH CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: 3 YEARS

PROBATION; $500 FINE; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; COMPLETION OF THE DRC PROGRAM.

5. 24R0286 DONALD PITTMAN CT. 1: BURGLARY IN THE 1ST DEGREE: 10 YEARS, SERVE

1 YEAR IN CONFINEMENT, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; $250 FINE; 80 HOURSUPSO

Posted by WTGA AM & FM at 2:57 PM

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