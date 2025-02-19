THOMASTON CITY COUNCIL TO HOLD GOLF CART TOWN HALL

THE THOMASTON CITY COUNCIL IS PLANNING A TOWN HALL MEETING ON GOLF CARTS TO GAIN PUBLIC INPUT ON AN ORDIANCE THAT WOULD LEGALIZE GOLF CARTS ON CITY STREETS. A NEW ORDIANCE WOULD SET THE GUIDELINES ON THEIR USE--HOWEVER, MANY TRAVEL CITY STREETS NOW. POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON TOLD 101 NEWS AFTER THE TUESDAY'S MEETING HE IS NOT IN FAVOR OF GOLF CARTS -- BUT IF APPROVED THERE NEEDS TO BE SAFEGUARDS. THE CHIEF SAYS OFFICERS HAVE NOT BEEN CITING OPERATORS IF THEY ARE DRIVING PROPERLY -- ALTHOUGH THEY ARE TECHNICALLY ILLEGAL. MAJOR SIDNEY CORLEY ASKED COUNCIL IF THEY WOULD HAVE THE PD'S BACKS WHEN THEY HAVE TO IMPOUND GOLF CARTS FOR DRIVING IN THE DOWNTOWN AREA--THEY MUST TRAVEL IN RESTRICTED AREAS-- RESIDENTIAL STREETS--ONLY.
COUNCIL MENTIONED REQUIREMENTS TO DRIVE A GOLF-CART IN THE CITY LIMITS-- EACH WOULD HAVE TO BE INSPECTED BY THE PD AND ISSUED A DECAL OF COMPLANCE--WITH SEAT BELTS AND SUCH. A FACTION OF CITIZENS WITH GOLF CARTS HAVE BEEN URGING COUNCIL TO APPROVE THEM.
ASSOCIATED WITH THE GOLF CARTS IS AN ORDIANCE THAT WAS APPROVED SETTING THE SPEED LIMIT ON RESIDENTIAL STREETS AT 25MPH. IT NOW GOES TO G-DOT FOR APPROVAL.
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