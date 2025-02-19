Wednesday, February 19, 2025

THOMASTON CITY COUNCIL TO HOLD GOLF CART TOWN HALL

 THE  THOMASTON CITY  COUNCIL  IS PLANNING  A  TOWN  HALL MEETING  ON GOLF CARTS   TO GAIN  PUBLIC INPUT  ON  AN ORDIANCE  THAT WOULD LEGALIZE  GOLF CARTS ON  CITY  STREETS. A NEW ORDIANCE WOULD  SET  THE GUIDELINES  ON   THEIR USE--HOWEVER, MANY TRAVEL CITY  STREETS NOW.  POLICE CHIEF MIKE  RICHARDSON TOLD  101  NEWS AFTER THE  TUESDAY'S  MEETING  HE IS NOT IN FAVOR OF  GOLF  CARTS  -- BUT IF APPROVED   THERE NEEDS TO BE SAFEGUARDS. THE CHIEF  SAYS   OFFICERS HAVE NOT  BEEN CITING OPERATORS   IF  THEY  ARE DRIVING PROPERLY -- ALTHOUGH  THEY  ARE  TECHNICALLY ILLEGAL.   MAJOR SIDNEY  CORLEY ASKED COUNCIL IF  THEY  WOULD HAVE  THE PD'S  BACKS WHEN  THEY  HAVE  TO  IMPOUND  GOLF  CARTS FOR  DRIVING IN  THE  DOWNTOWN  AREA--THEY MUST  TRAVEL IN   RESTRICTED AREAS--  RESIDENTIAL STREETS--ONLY.


COUNCIL  MENTIONED  REQUIREMENTS  TO DRIVE  A  GOLF-CART IN THE CITY LIMITS--  EACH  WOULD HAVE TO   BE INSPECTED  BY   THE PD  AND ISSUED A  DECAL OF COMPLANCE--WITH  SEAT  BELTS AND SUCH. A  FACTION OF  CITIZENS WITH  GOLF CARTS HAVE BEEN URGING COUNCIL  TO APPROVE  THEM. 


ASSOCIATED WITH THE GOLF  CARTS  IS AN ORDIANCE THAT  WAS  APPROVED  SETTING  THE  SPEED  LIMIT ON  RESIDENTIAL STREETS  AT  25MPH.  IT NOW   GOES  TO G-DOT FOR APPROVAL. 

Posted by WTGA AM & FM at 3:55 PM

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