DAVE'S NO DOME SUGAR BOWL

A GREAT SEASON WITH MIKE CAVAN AT QB EARNED AN INVITATION FOR UGA TO PLAY IN THE SUGAR BOWL AT DOMELESS TULANE STADIUM AGAINST ARKANSAS AND MOST OF THOMASTON HEADED FOR NEW ORLEANS. GARY BEDFORD HAD A NEW CHEVY, SO WITH BROOKSIE PAULK AT THE WHEEL, GARY B., GARY PASLEY, BUDDY COGGINS AND YOURS TRULY HEADED WEST.
I WAS THE ONLY ONE WITH LODGING PLANS, A BOARDING HOUSE OWNED BY THE AUNT OF FONZO AND PAP BRITT, SO I SETTLED IN FOR THE NIGHT IN A CHAIR. PURE PANIC THE NEXT MORNING WHEN I DISCOVERED FONZO AND PAP GONE AND I WAS NOT PICKED-UP BY MY CREW, WHICH MEANT I HAD NO TICKET FOR THE GAME.
HAILING A CAB, I HEADED FOR THE STADIUM, FOUND A SCALPER WITH A FISTFUL OF TICKETS HE WAS TRYING TO SELL AND CONVINCED HIM I COULD HELP FOR A TICKET IF I WORKED THE OTHER SIDE OF THE STADIUM . ONCE INSIDE I HAD GARY PAGED BUT WE NEVER MANAGED TO HOOK-UP. LUCK WAS WITH ME, I FOUND THEM AFTER THE GAME.
BAD DAY AT BLACK ROCK FOR THE DAWGS , LOSING 16 TO 6 , ON A FRIGID DAY , AND CAVAN WAS INJURED AND ON CRUTCHES .WE SPENT THE NEXT DAY WITH MIKE AND HANK ON BOURBON STREET THEN WE HEADED HOME. CLASSES HAD ALREADY RESUMED AT SCHOOL SO I HAD TO VISIT THE DEAN AND FALL ON MY SWORD FOR THE ABSENCE, BUT HE WAS A DAWG FAN AND UNDERSTOOD. THAT WAS MY FIRST SUGAR BOWL. STAY TUNED FOR MORE.
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