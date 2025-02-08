Saturday, February 8, 2025

DAVE'S NO DOME SUGAR BOWL

 A  GREAT  SEASON  WITH  MIKE CAVAN AT  QB EARNED AN INVITATION FOR  UGA  TO PLAY  IN THE  SUGAR  BOWL AT  DOMELESS TULANE  STADIUM AGAINST  ARKANSAS AND MOST  OF  THOMASTON  HEADED FOR NEW ORLEANS. GARY BEDFORD  HAD A  NEW CHEVY, SO  WITH BROOKSIE  PAULK AT THE WHEEL, GARY B., GARY PASLEY, BUDDY  COGGINS  AND  YOURS  TRULY  HEADED WEST.


I  WAS THE ONLY  ONE WITH LODGING PLANS, A  BOARDING   HOUSE  OWNED  BY  THE  AUNT OF  FONZO AND PAP BRITT, SO I  SETTLED  IN FOR  THE  NIGHT IN A  CHAIR. PURE  PANIC  THE NEXT  MORNING  WHEN I  DISCOVERED FONZO AND PAP  GONE AND I WAS NOT  PICKED-UP BY MY  CREW, WHICH MEANT I HAD NO  TICKET FOR THE  GAME.


HAILING A CAB, I HEADED FOR THE STADIUM, FOUND  A  SCALPER WITH A  FISTFUL OF  TICKETS HE WAS TRYING  TO SELL AND CONVINCED HIM  I COULD HELP FOR A TICKET IF I WORKED THE OTHER  SIDE OF THE STADIUM . ONCE INSIDE I  HAD GARY PAGED BUT WE NEVER MANAGED TO HOOK-UP. LUCK WAS WITH ME, I FOUND  THEM  AFTER THE GAME.


BAD DAY AT BLACK ROCK  FOR THE  DAWGS , LOSING   16  TO  6 ,  ON  A FRIGID DAY , AND CAVAN  WAS  INJURED  AND   ON  CRUTCHES  .WE  SPENT  THE   NEXT DAY WITH MIKE AND HANK   ON  BOURBON STREET  THEN  WE  HEADED HOME. CLASSES  HAD  ALREADY  RESUMED AT  SCHOOL  SO I HAD TO VISIT THE DEAN AND  FALL ON MY SWORD FOR THE  ABSENCE, BUT  HE WAS A DAWG FAN AND UNDERSTOOD. THAT WAS MY FIRST SUGAR BOWL. STAY TUNED FOR MORE. 

Posted by WTGA AM & FM at 12:54 PM

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