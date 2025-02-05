NEW PICKEL BALL COURTS IN THOMASTON

CITY MANAGER RUSSELL THOMPSON TOLD THE THOMASTON MAYOR AND COUNCIL TUESDAY--THE 6 NEW PICKLEBALL COURTS AT GREATEST GENERATION MEMORIAL PARK SHOULD BE ON LINE BY THE END OF SUMMER. 8 WERE ORIGINALLY DESIGNED BUT SOME ISSUES ELIMINATED TWO--A $600,000 SPLOST PROJECT.
COUNCIL SPENT MUCH OF THE MEETING MAPPING A PROPOSED NEW GOLF CART ORDIANCE--THAT COULD BE PASSED AT THE NEW MEETING. IT WILL LEGALIZE THE USE OF GOLF CARTS IN THE CITY OF THOMASTON--BUT THEY HAVE BEEN IN USE FOR A WHILE BUT POLICE DID NOT MAKE CASES UNLESS A MOTORIST GOT WAY OUT OF LINE. MAX SPEED WILL BE 25MPH.
CITY CLERK OASIS NICHOLS IS WORKING A NOTICE-SHE HAS BEEN NAMED ASSISTANT CITY MANAGER OF HOGANSVILLE.
COMMISSION CHAIRMAN DAN BREU HAS CALLED ON CITY HALL TO CANCEL THREE PUBLIC HEARINGS ON HOUSE BILL 581 AND NOT OPT-OUT-BUT COUNCILMAN RYAN TUCKER SAID NO DECISION HAS BEEN MADE.
MAYOR JD STALLINGS SAID HE JUST WANTS TO HEAR WHAT THE PUBLIC THINKS.
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