Wednesday, February 5, 2025

NEW PICKEL BALL COURTS IN THOMASTON

 CITY  MANAGER  RUSSELL  THOMPSON  TOLD  THE  THOMASTON MAYOR AND  COUNCIL  TUESDAY--THE  6 NEW PICKLEBALL  COURTS  AT  GREATEST  GENERATION MEMORIAL PARK SHOULD  BE  ON LINE  BY  THE  END OF  SUMMER. 8  WERE ORIGINALLY  DESIGNED  BUT SOME  ISSUES  ELIMINATED  TWO--A  $600,000  SPLOST PROJECT.


COUNCIL  SPENT MUCH OF  THE  MEETING MAPPING A PROPOSED NEW  GOLF CART ORDIANCE--THAT COULD BE PASSED AT THE NEW MEETING.  IT  WILL LEGALIZE THE USE OF  GOLF CARTS IN  THE CITY OF  THOMASTON--BUT  THEY  HAVE  BEEN  IN  USE FOR  A  WHILE BUT POLICE DID NOT  MAKE  CASES UNLESS  A  MOTORIST  GOT  WAY OUT OF  LINE.  MAX SPEED WILL BE  25MPH.


CITY CLERK OASIS  NICHOLS IS  WORKING A NOTICE-SHE HAS  BEEN NAMED  ASSISTANT CITY MANAGER OF HOGANSVILLE.


COMMISSION  CHAIRMAN DAN BREU HAS  CALLED ON  CITY  HALL  TO  CANCEL THREE PUBLIC  HEARINGS ON  HOUSE BILL  581   AND  NOT  OPT-OUT-BUT  COUNCILMAN RYAN TUCKER SAID NO  DECISION HAS  BEEN  MADE.


MAYOR JD STALLINGS  SAID  HE JUST  WANTS TO HEAR WHAT THE PUBLIC THINKS.


Posted by WTGA AM & FM at 1:23 PM

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