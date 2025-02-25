T-U BOE OPTS-OUT HB 581

IT CAME AS NO SURPRISE WHEN THE THOMASTON-UPSON BOARD OF EDUCATION VOTED UNANIMOUSLY MONDAY TO OPT-OUT OF HOUSE BILL 581--LEGISLATION PROPOSED TO LIMIT THE INCREASE IN TAX ASSESSMENTS ON PROPERTY OF HOMESTEADERS. THERE WAS A BIG CROWD AT THE CALLED MEETING, BUT THERE WAS NO TESTIMONY AS THE MEETING WAS LIMITED TO A BOE VOTE. PRIOR TO HIS RECOMMENDATION, SCHOOL SUPERINTENDANT DR. LARRY DERICO EXPLAINED THAT THE SCHOOL SYSTEM HAS MAINTAINED ONE OF LOWEST TAX MILLAGE RATES IN THE STATE AND LAST YEAR ROLLED-BACK THE MILLAGE RATE FROM 14.01 TO 13.59.
DR.DERICO WENT ON TO AIR HIS CONCERNS ABOUT 581--NO SUNSET PROVISION ATTACHED TO THE BILL, NO OPTION FOR A SALES TAX REFERENDUM AS CITY AND COUNTY GOVERNMENTS WILL HAVE TO COVER LOST REVENUE, AND NO SUNSET PROVISION WITH THE BILL. DR.DERICO ADDED ITS UNDETERMINED WHO WOULD CONTROL THE ANNUAL INFLATION RATE OR IF ANY RATE WOULD BE YEAR TO YEAR--AN INFLATION RATE EXPECTED TO BE AROUND 3%. MANY SMALL SCHOOL SYSTEMS IN THE STATE HAVE VOTED TO OPT-OUT OF 5
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