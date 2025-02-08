T-U BOE TAKES HEAVY HEAT ON HB 581

A WAR OF WORDS FROM AN S.R.O. CROWD --DIRECTED AT THE THOMASTON-UPSON BOARD OF EDUCATION AT THE FINAL PUBLIC HEARING ON HOUSE BILL 581, THURSDAY. MOST FELT THE BOARD PLANS TO OPT-OUT OF THE FLOATING ASSESSMENT LEGISLATION THAT IS AIMED AT TAX RELIEF FOR HOMESTEAD PROPERTY OWNERS. AND THEY REMINDED THE BOE UPSON COUNTY VOTED 62% IN FAVOR OF IT.
DURING TESTIMONY KIM WELLS CHARGED THAT ADMINISTRATIVE SALARIES AT THE T-U SCHOOLS EXCEEDS THE STATE AVERAGE BY OVER 15%.
THE FORMER VICE-CHAIR OF THE BOARD JAYE EUBANKS SAID THERE SEEMS TO BE CONFUSION AT THE STATE LEVEL ABOUT SPECIFICS OF THE BILL AND HE IS WARY OF IT. TAX COMMISSIONER ANDY CHASTAIN TESTIFIED SCHOOL BOARDS ARE BETWEEN A ROCK AND A HARD PLACE ON THE LEGISLATION. THEY STAND TO LOSE REVENUE BUT CAN'T LEVY A SALES TAX TO MAKE-UP REVENUE AS MUNICIPAL AND COUNTY GOVERNMENTS ARE ALLOWED UNDER THE BILL.
CHUCK THOMPSON IS OPPOSED TO AN OPT-OUT AND STATED HIS ELDERLY MOTHER IS STILL SADDLED WITH SCHOOL TAXES THAT ALSO GRIPES MOST OF THE RETIREES AT THE MEETING.
FIREBRAND KEN WHATLEY SAID THE BOARD HAS ALREADY MADE UP ITS MIND TO OPT-OUT AND "DON'T GIVE A CRAP ABOUT TAXPAYERS." . HB 581 WILL BE UP FOR A VOTE AT TUESDAY'S REGULAR MEETING AT 6PM. MORE ON THIS STORY ON 101 NEWS AT 6;45AM, 7;45AM, 8;45AM, 12 NOON, 1PM AND 5PM.
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