Upson County Superior Court Guilty Pleas

JUDGE RHONDA B. KREUZIGER, GJC
February 14, 2023
1. 23R0048 CLIFFORD MONTGOMERY CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: 3 YEARS SERVE 1, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; BANISHMENT FROM THE GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $1,000 FINE. CT. 2: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS: NOLLE PROSEQUI.
2. 23R0024 TAYRON KENDALL CT. 1: SIMPLE ASSAULT: 12 MONTHS TO SERVE. CT. 2:DISORDERLY CONDUCT: 12 MONTHS PROBATION CONSECUTIVE TO COUNT 1; TO RUN CONCURRENT WITH VOP #21R0276.
3. 22R0159 RODREGUEZ ROGERS *RESENTENCE* CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT: 20 YEARS, 7 YEARS TO SERVE, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; $1,000 FINE; BANISHMENT FROM THE GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT. CT. 2: AGGRAVATED ASSAULT: 20 YEARS, 7 YEARS TO SERVE, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION CONCURRENT TO COUNT 1; $1,000 FINE. CT. 3: AGGRAVATED ASSAULT: 20 YEARS, 7 YEARS TO SERVE, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION CONCURRENT TO COUNT 1. CT. 4: AGGRAVATED ASSAULT: NOLLE PROSEQUI. CT. 5: AGGRAVATED ASSAULT: NOLLE PROSEQUI. CT. 6: POSSESSION OF FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY: NOLLE PROSEQUI. CT. 7: POSSESSION OF FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY: NOLLE PROSEQUI. CT. 8: POSSESSION OF FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY: NOLLE PROSEQUI. CT. 9: POSSESSION OF FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY: NOLLE PROSEQUI. CT. 10: POSSESSION OF FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY: NOLLE PROSEQUI.
No comments:
Post a Comment