Thursday, February 16, 2023

LAMAR COUNTY RADIO STATION IN FCC VIOLATION

 BARNESVILLE'S  RADIO  STATION  IN  FCC  VIOLATION.  THE  FEDERAL  COMMUNICATIONS  COMMISSION  IN  WASHINGTON  D.C.  HAS  ISSUED  A   NOTICE  OF  VIOLATION  FOR  PLOENER  RADIO  GROUP  OF  BARNESVILLE  WBAF,  1090-AM  FOR  OPERATING  ITS  FM  TRANSLATOR 104.9-FM WITHOUT  THE  AM  STATION,  1090- AM  BEING  ON  THE  AIR.  THE  FCC NOTED  THAT  ON  JULY  26,2022  THAT  THEIR  ENFORCEMENT  AGENTS  CAUGHT  THAT  WHILE  WBAF  IS  A  CLASS D  DAYTIMER  AND  THE  TRANSLATOR  CAN  ORIGINATE  PROGRAMMING  WHEN  THE  AM  STATION  IS  NOT OPERATING  AT  NIGHT,  THE  FM  TRANSLATOR WAS  OPERATING  IN  THE  DAYTIME  WHILE   WBAF 1090-AM  WAS  OFF  THE  AIR.


A  STATION  AGENT  CLAIMED  THE  FOLLOWING  WEEK  THAT  THE  LOCATION  OF OPERATIONAL  LOGS  FOR  WBAF  WERE  UNKNOWN.  NEITHER  WBAF 1090-AM  NOR  THEIR  TRANSLATOR 104.9-FM  OFFER LOCAL PROGRAMMING.  THE  STATION  IS  WITHOUT  A  DAILY  STAFF  AND  ITS  PROGRAMMING  IS  RELAYED  TO  THE  STATION  FROM  ANOTHER  GEORGIA  CITY.

Posted by WTGA AM & FM at 2:22 PM

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