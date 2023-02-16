LAMAR COUNTY RADIO STATION IN FCC VIOLATION

BARNESVILLE'S RADIO STATION IN FCC VIOLATION. THE FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION IN WASHINGTON D.C. HAS ISSUED A NOTICE OF VIOLATION FOR PLOENER RADIO GROUP OF BARNESVILLE WBAF, 1090-AM FOR OPERATING ITS FM TRANSLATOR 104.9-FM WITHOUT THE AM STATION, 1090- AM BEING ON THE AIR. THE FCC NOTED THAT ON JULY 26,2022 THAT THEIR ENFORCEMENT AGENTS CAUGHT THAT WHILE WBAF IS A CLASS D DAYTIMER AND THE TRANSLATOR CAN ORIGINATE PROGRAMMING WHEN THE AM STATION IS NOT OPERATING AT NIGHT, THE FM TRANSLATOR WAS OPERATING IN THE DAYTIME WHILE WBAF 1090-AM WAS OFF THE AIR.
A STATION AGENT CLAIMED THE FOLLOWING WEEK THAT THE LOCATION OF OPERATIONAL LOGS FOR WBAF WERE UNKNOWN. NEITHER WBAF 1090-AM NOR THEIR TRANSLATOR 104.9-FM OFFER LOCAL PROGRAMMING. THE STATION IS WITHOUT A DAILY STAFF AND ITS PROGRAMMING IS RELAYED TO THE STATION FROM ANOTHER GEORGIA CITY.
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