Thursday, February 9, 2023

AUTH RESIGNS FROM SENIOR CENTER, MIDDLEBROOKS GONE FROM REC

 101  NEWS  HAS  LEARNED,  THE  LONGTIME  DIRECTOR  OF  THE  THOMASTON-UPSON  SENIOR  CENTER,  DONNA  AUTH,  RESIGNED  WEDNESDAY.  SHERIFF  DAN  KILGORE    SAID  HE  WAS  ASKED  BY  THE  COUNTY  MANAGER  TO  CONTACT  THE  GBI AFTER  INCONSISTANCIES  IN  AUDIT  TRANSACTIONS    DISCOVERED  IN  THE  PURCHASE  OF  FOOD   PRODUCTS  FOR  SENIOR'S MEALS.  SHERIFF  KILGORE  TOLD  US  ITS  HIS  UNDERSTANDING  THE  GBI  INVESTIGATION  WILL  FOCUS  ON  THE  PROCESS OF  PURCHASING  FOOD  ITEMS  AND NOT  ON A  SPECIFIC  INDIVIDUAL.  THE  CISCO  FOOD  DISTRIBUTOR  IS  UNDER  CONTRACT  TO  PROVIDE  THE  PROVISIONS  FOR  THE  SENIOR  CENTER.


A  COUNTY  OFFICIAL NOTED MS.  AUTH  IS  MUCH  BELOVED  BY  THE  SENIORS  AND  UNDER  HER  GUIDANCE  THE  SENIOR  CENTER  HAS  CONTINUED  TO  EXPAND  ITS  PROGRAM  OFFERINGS.


THE  SENIOR  CENTER  IS  A  JOINT  PROJECT  OF  THE CITY  AND COUNTY,  BUT  IS  SUPERVISED  AND  OPERATED  BY  UPSON  COUNTY  GOVERNMENT, AS  IS  THE  RECREATION  DEPARTMENT  THAT  PARTED  WAYS  WITH  ATHLETIC  SUPERINTENDANT  AND  CITY  COUNCIL  MEMBER  JEFF  MIDDLEBROOKS,  WEDNESDAY.


COUNCILMAN  MIDDLEBROOKS  HAD  A  CHALLENGING  POSITION,  SITTING  ON  THE  CITY  COUNCIL  WHICH PROVIDES  A  PORTION  OF  THE  FUNDING FOR  REC,  THAT  EMPLOYS  HIM,  VIA  JOINT  PROJECTS,  BUT  THE  CITY  MANAGER  TOLD  US,  JEFF  TYPICALLY ABSTAINED  FROM  VOTING  ON  SUCH  ISSUES.  WITH  COUNCIL  AND  REC  DUTIES,  MIDDLEBROOKS  EXPLAINED  HE  HAS  AN  OBLIGATION  TO  HEAR  OUT  HIS  CONSTITUENTS ON  REC  ISSUES  AND  RESPOND  TO  THEM.


MIDDLEBROOKS ADDED  HE  WAS  APPROACHED  ON  THE  JOB  WEDNESDAY  AFTERNOON  BY  THE  REC DIRECTOR  AND  H.R . AND  WAS  TOLD  HE  COULD  RESIGN  OR  BE  TERMINATED.  HE  CHOSE  TO  BE  DISMISSED.  JEFF  SAYS  HE  IS  RETAININNG  AN  ATTORNEY  TO  APPEAL  HIS  FIRING  AND  PLANS  TO  SEEK  REELECTION  IN  THE  NOVEMBER  ELECTION.  

Posted by WTGA AM & FM at 4:33 PM

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