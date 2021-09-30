Thursday, September 30, 2021

GA. CITIES WEEK OBSERVANCE CITY OF THOMASTON

 THE  CITY  OF  THOMASTON  OBSERVANCE  OF  GA.  CITIES  WEEK  OCT.  3-9    STARTED  WITH   PAINTING     DESIGNS   OF  THE  FIRE  HYDRANTS   DOWNTOWN--THANKS  TO  A   DONATION    FROM     THOMASTON  HARDWARE.  THERE  WILL  BE  A --" IF  I  WERE  MAYOR  CONTEST"-- FOR  THE  MIDDLE  SCHOOL  AND  A  YOUTH  ART  WALL  WILL  BE  FEATURED  IN  THE ALLEYWAY  OF  BABY LANE'S  CONSIGNMENT  STORE  ON  SOUTH  CENTER--AND  THE  GRAND  OPENING  OF  LAKE  THOMASTON  PARK  ON  THURSDAY  OFF  COUNTY   ROAD.   DOWNTOWN  HISTORY  TOURS  SCHEDULED  OCT.  4,  6,  AND   8,  AND  THE  UPSON-LEE  HOMECOMING  PARADE  THURSDAY  AND  A  KIDS  FISHING  DEBRY  SAT.  OCT  9.  FOR  MORE  INFORMATION  CONTACT    CITY  OF  THOMASTON   ECONOMIC  DEVELOPMENT  COORDINATOR  TAYLOR  SMITH  AT    706-647-4242.   

Posted by WTGA AM & FM at 1:39 PM

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