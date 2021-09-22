FDR DOC TO REPLAY ON GPB

UPSON COUNTY NATIVE DAN WHITE, EXECUTIVE PRODUCER OF THE DOCUMENTARY FILM ON PRESIDENT FRANKLIN D. ROOSEVELT AND HIS LIFE IN THIS AREA, SAYS THE FILM WILL REPLAY ON GA. PUBLIC TV CHANNEL 8 THIS SATURDAY AT 6 AM.
DAN HAD A CONVERSATION WITH BARNESVILLE MAYOR PETER BANKS WEDNESDAY ABOUT THE FILM THE MAYOR VIEWED AND ENJOYED TUESDAY EVENING. FDR'S SPEECH AT GORDON MILITARY COLLEGE SUMMERS FIELD AUGUST 11TH , 1939 IS CENTRAL TO THE FILM, AS THE PRESIDENT TOUTED THE R.E.A AND TURNED ON THE LIGHTS IN RURAL MIDDLE GA.
DAN TOLD US HE HOPES TO HOLD A SCREENING OF THE FILM IN THOMASTON AT SOME POINT IN THE FUTURE.
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