UPSON CO COMMISSIONERS COMMENTS

 AT  THE  FINAL  MEETING  OF  THE  YEAR  UPSON  COUNTY  COMMISSIONER  JAMES  ELLINGTON URGED  THE  PUBLIC  TO  SHUN  SOCIAL  MEDIA  AND  CALL  THEIR  COMMISSIONER  WITH  QUESTIONS    ABOUT ISSUES.  HE  ADDED  ATTENDING  COMMISSION  MEETINGS  IS  ANOTHER  GOOD  WAY  TO  STAY  ON  TOP OF  COUNTY  HAPPENINGS.  THE  CHAMBER  WAS  FULL  FOR  THE  MEETING,  MOSTLY  THOSE  IN  HIS   DISTRICT  OPPOSED  TO   SERENITY  LAKES  SUBDIVISION  THAT  GOT  ANOTHER  TURN DOWN  BY  THE  BOARD.


COMMISSION  CHAIRMAN  DAN  BRUE    HAD  SOME  CLOSING  COMMENTS  ABOUT  2025  HIS  FIRST  YEAR     AS  CHAIRMAN.  HE  SAID  IT  TAKES-UP  MORE  TIME  THAN  HE  REALIZED   AND  HE  THANKED  HIS  WIFE  FOR  HER   UNDERSTANDING  OF  HIS  MANY  ABSENCES.

