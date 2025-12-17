UPSON CO COMMISSIONERS COMMENTS

AT THE FINAL MEETING OF THE YEAR UPSON COUNTY COMMISSIONER JAMES ELLINGTON URGED THE PUBLIC TO SHUN SOCIAL MEDIA AND CALL THEIR COMMISSIONER WITH QUESTIONS ABOUT ISSUES. HE ADDED ATTENDING COMMISSION MEETINGS IS ANOTHER GOOD WAY TO STAY ON TOP OF COUNTY HAPPENINGS. THE CHAMBER WAS FULL FOR THE MEETING, MOSTLY THOSE IN HIS DISTRICT OPPOSED TO SERENITY LAKES SUBDIVISION THAT GOT ANOTHER TURN DOWN BY THE BOARD.
COMMISSION CHAIRMAN DAN BRUE HAD SOME CLOSING COMMENTS ABOUT 2025 HIS FIRST YEAR AS CHAIRMAN. HE SAID IT TAKES-UP MORE TIME THAN HE REALIZED AND HE THANKED HIS WIFE FOR HER UNDERSTANDING OF HIS MANY ABSENCES.
No comments:
Post a Comment