COULD SILVERTOWN BAPTIST CHURCH IN THOMASTON BE CLOSING?

SILVERTOWN BAPTIST CHURCH IN THOMASTON HAS POSTED ON SOCIAL MEDIA THAT UNLESS EXTRAORDINARY RESOURSES AND OPPORTUNTIES ARE FOUND THE CHURCH WILL CONTINUE SERVICES THROUGH JANUARY AND THEN SETTLE REMAINING FINANCIAL OBLIGATIONS AND TRANSFER THE PROPERTY AND UNUSED FUNDS TO THE CENTENNIAL BAPTIST ASSOCIATION. THE CHURCH LISTED WHAT IT CALLS A PESSIMISTIC ACCOUNTING OF WHAT ITS TRYING TO OVERCOME IN REPAIRS AND RESTORATIONS TOTALS OVER $262,000 IN 2026. THE CHURCH ESTIMATES IT WILL NEED ANOTHER $150,000 OR MORE FROM OUTSIDE THE CHURCH IN 2027 AND 2028 TO KEEP MAKING REPAIRS AND UPGRADES. SILVERTOWN BAPTIST IS SEEKING PLEDGES OF SUPPORT FROM THE PUBLIC TO CONTINUE TO HOLD SERVICES.
