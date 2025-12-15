Monday, December 15, 2025

COULD SILVERTOWN BAPTIST CHURCH IN THOMASTON BE CLOSING?

 SILVERTOWN  BAPTIST  CHURCH  IN  THOMASTON  HAS  POSTED ON  SOCIAL  MEDIA  THAT    UNLESS  EXTRAORDINARY   RESOURSES  AND    OPPORTUNTIES  ARE  FOUND  THE CHURCH  WILL  CONTINUE  SERVICES THROUGH  JANUARY  AND  THEN  SETTLE  REMAINING     FINANCIAL  OBLIGATIONS  AND  TRANSFER  THE PROPERTY  AND  UNUSED  FUNDS  TO  THE  CENTENNIAL  BAPTIST  ASSOCIATION.  THE  CHURCH  LISTED  WHAT  IT  CALLS  A  PESSIMISTIC ACCOUNTING  OF  WHAT  ITS  TRYING  TO  OVERCOME   IN  REPAIRS  AND  RESTORATIONS      TOTALS  OVER  $262,000  IN  2026.  THE CHURCH  ESTIMATES  IT   WILL  NEED  ANOTHER  $150,000 OR MORE  FROM  OUTSIDE  THE  CHURCH  IN  2027  AND   2028  TO  KEEP  MAKING  REPAIRS  AND  UPGRADES.  SILVERTOWN  BAPTIST  IS  SEEKING   PLEDGES  OF  SUPPORT  FROM  THE  PUBLIC  TO   CONTINUE  TO  HOLD  SERVICES.

