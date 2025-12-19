THOMASTON POLICE CHIEF UPDATES DRUG CASE AT 236 PEACHBELT ROAD

THOMASTON POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON TOLD 101 NEWS FRIDAY AFTERNOON 37 YEAR OLD JONATHAN HALL WAS ARRESTED ON DRUG CHARGES AFTER A WIRE FRAUD SEARCH WARRANT WAS EXECUTED AT 236 PEACHBELT ROAD THURSDAY AND HALL WAS BOOKED INTO JAIL ON CHARGES OF FELONY MARIJUANA WITH INTENT TO DISTRIBUTE AFTER OFFICERS FOUND A HALF POUND OF MARIJUANA. HALL WAS RELEASED FRIDAY AFTERNOON AFTER POSTING BOND OF $15,000 WITH NO PROPERTY SEIZED. IN A THURSDAY PRESS RELEASE BY THE PD THE INVESTIGATION BEGAN AFTER A VICTIM REPORTED BEING INDUCED TO WIRE $250,000 ON APRIL 11TH 2025 TO A BUSINESS OPERATING UNDER THE NAME WALTER DOUGLAS INVESTMENTS. A FINANCIAL INSTITUTION DENIED ANY EMPLOYMENT RELATIONSHIP AND NO REGISTRATION OR LICENSING FOR ANY COMPANY WITH THAT NAME WAS FOUND.
CHIEF RICHARDSON WOULD NOT SPECULATE AT THIS TIME IF A PONZI SCHEME IS INVOLVED OR ANY OTHER INDIVIDUALS WERE BEING INVESTIGATED, BUT HE CONFIRMED HIS DEPARTMENT IS WORKING WITH STATE AND FEDERAL AUTHORITIES ON THE CASE AND HE SAID ANYONE WHO HAS INVESTED WITH WALTER DOUGLAS INVESTMENTS SHOULD CONTACT THOMASTON POLICE. THE CHIEF TOLD US THE WIRED FUNDS WERE DEPOSITED INTO A BUSINESS ACCOUNT AND RAPIDLY SPENT ON PERSONAL EXPENSES RATHER THAN INVESTED.
