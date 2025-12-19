Friday, December 19, 2025

THOMASTON POLICE CHIEF UPDATES DRUG CASE AT 236 PEACHBELT ROAD

 


 THOMASTON  POLICE  CHIEF  MIKE  RICHARDSON  TOLD  101  NEWS  FRIDAY  AFTERNOON 37  YEAR  OLD JONATHAN  HALL  WAS  ARRESTED  ON  DRUG  CHARGES  AFTER  A  WIRE  FRAUD    SEARCH  WARRANT  WAS EXECUTED  AT 236  PEACHBELT  ROAD   THURSDAY   AND HALL  WAS  BOOKED INTO  JAIL  ON  CHARGES OF  FELONY    MARIJUANA  WITH  INTENT  TO  DISTRIBUTE  AFTER OFFICERS  FOUND  A   HALF  POUND  OF  MARIJUANA.  HALL  WAS   RELEASED  FRIDAY  AFTERNOON  AFTER POSTING  BOND  OF  $15,000  WITH  NO  PROPERTY  SEIZED.  IN  A  THURSDAY  PRESS  RELEASE  BY  THE  PD  THE  INVESTIGATION  BEGAN   AFTER  A  VICTIM  REPORTED  BEING  INDUCED  TO  WIRE  $250,000 ON  APRIL  11TH 2025  TO  A  BUSINESS  OPERATING  UNDER  THE  NAME  WALTER  DOUGLAS  INVESTMENTS.  A    FINANCIAL  INSTITUTION DENIED  ANY  EMPLOYMENT  RELATIONSHIP  AND  NO  REGISTRATION  OR LICENSING  FOR  ANY  COMPANY   WITH  THAT  NAME  WAS  FOUND.

 

 CHIEF RICHARDSON  WOULD  NOT  SPECULATE AT  THIS  TIME  IF  A  PONZI SCHEME  IS  INVOLVED  OR  ANY  OTHER  INDIVIDUALS WERE  BEING  INVESTIGATED,  BUT HE  CONFIRMED   HIS  DEPARTMENT  IS  WORKING WITH  STATE  AND  FEDERAL  AUTHORITIES  ON THE  CASE  AND  HE  SAID  ANYONE  WHO  HAS  INVESTED  WITH  WALTER  DOUGLAS  INVESTMENTS  SHOULD  CONTACT  THOMASTON  POLICE.  THE  CHIEF  TOLD  US  THE  WIRED  FUNDS WERE  DEPOSITED  INTO  A  BUSINESS ACCOUNT AND  RAPIDLY  SPENT ON PERSONAL  EXPENSES  RATHER  THAN  INVESTED.

