ATTORNEY JOHNNIE CALDWELL APPOINTED CITY OF THOMASTON ATTORNEY 2026

THE THOMASTON MAYOR AND COUNCIL WILL HOLD A WORK SESSION WEDNESDAY AT 8;30PM AFTER COUNCIL MEMBERS JEFF MIDDLEBROOKS AND LAKETHIA REEVES QUESTIONED SOME SALARY INCREASES IN THE PROPOSED 2026 BUDGET. COUNCIL IS HOLDING A LATE MEETING AS STATE LAW REQUIRES 24 HOURS NOTIFICATION BEFORE A CALLED MEETING. CITY MANAGER RUSSELL THOMPSON ASKED THE COUNCIL IF THEY WANTED TO GO AHEAD AND ADOPT THE 2026 BUDGET DURING TUESDAY'S MEETING RATHER THAN HAVE A CALLED MEETING AT NOON THURSDAY--BUT THE TWO COUNCIL MEMBERS HAD QUESTIONS ABOUT PAY RAISES.
IN OTHER ACTION , IDA ATTORNEY JOHNNIE CALDWELL WAS APPOINTED CITY OF THOMASTON ATTORNEY FOR 2026 BY THE CITY COUNCIL. CURRENT ATTORNEY DEANN WHEELER IS REPORTEDLY STEPPING DOWN DUE TO THE DEMANDS OF HER LAW PRACTICE.
