ATTORNEY JOHNNIE CALDWELL APPOINTED CITY OF THOMASTON ATTORNEY 2026

 THE  THOMASTON  MAYOR AND  COUNCIL  WILL  HOLD  A  WORK  SESSION    WEDNESDAY     AT  8;30PM  AFTER  COUNCIL MEMBERS  JEFF MIDDLEBROOKS  AND  LAKETHIA  REEVES  QUESTIONED  SOME  SALARY INCREASES  IN  THE  PROPOSED  2026  BUDGET.  COUNCIL  IS   HOLDING A   LATE  MEETING  AS  STATE  LAW  REQUIRES  24  HOURS  NOTIFICATION    BEFORE  A  CALLED  MEETING.  CITY  MANAGER  RUSSELL  THOMPSON  ASKED  THE  COUNCIL  IF  THEY  WANTED  TO  GO  AHEAD  AND  ADOPT  THE   2026  BUDGET  DURING  TUESDAY'S  MEETING  RATHER  THAN  HAVE  A  CALLED  MEETING  AT  NOON  THURSDAY--BUT  THE  TWO  COUNCIL  MEMBERS  HAD  QUESTIONS  ABOUT  PAY  RAISES.


IN  OTHER  ACTION , IDA  ATTORNEY  JOHNNIE  CALDWELL  WAS  APPOINTED  CITY OF  THOMASTON  ATTORNEY  FOR   2026 BY  THE  CITY  COUNCIL.  CURRENT  ATTORNEY  DEANN  WHEELER   IS   REPORTEDLY   STEPPING  DOWN  DUE  TO  THE  DEMANDS  OF  HER   LAW  PRACTICE.   


