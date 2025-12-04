THOMASTON CITY COUNCIL MET DEC. 2ND

MAYOR PRO TEM TROY CHANEY PRESIDED IN THE ABSENCE OF MAYOR J.D. STALLINGS AT THE DEC 2ND MEETING OF THE THOMASTON CITY COUNCIL AND THERE WAS NO PUBLIC COMMENT DURING A PUBLIC HEARING ON THE 2026 BUDGET. MAYOR PRO TEM CHANEY ADMINISTRATED THE OATH OF OFFICE FOR NEW FIRE FIGHTERS--HUNTER TUCKER, BRETAVIAN CARTER AND BEN HEFTON. AMONG THE ITEMS APPROVED--BID AWARD TO COGGINS CONSTRUCTION CO FOR AVE. N. STORMWATER ROAD REPAIRS--$219,000.
2ND READ AND UNANIMOUS VOTE FOR A SPECIAL USE PERMIT AT 904 NORTH HIGHTOWER ST. FOR A SCRAP METAL RECYCLING FACILITY.
AMONG THE APPOINTMENTS--CPA--SYDNEY SHARPE TO THE IDA- REAPPOINTMENTS TO THE ZONING COMMISSION STEVE SHORT, PRISCILLA MCCOY AND SANDY KERSEY.
KAREN RAINES TO THE JOINT REC ADVISORY BOARD, JOHN WILLIAMS TO THE AIRPORT AUTHORITY AND MAYOR PRO TEM TROY CHANEY TO THE DOWNTOWN DEVELOPMENT AUTHORITY.
ECONOMIC DEVELOPMENT DIRECTOR TAYLOR SMITH GAVE A PRESENTATION ON A TAX ALLOCATION DISTRICT--SOMETHING THAT WILL REQUIRE ACTION BY THE GA. GENERAL ASSEMBLY AND A VOTE BY CITIZENS--BUT COULD HELP REHAB EAST THOMASTON.
