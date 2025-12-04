Thursday, December 4, 2025

THOMASTON CITY COUNCIL MET DEC. 2ND

 MAYOR  PRO TEM TROY  CHANEY  PRESIDED  IN  THE  ABSENCE  OF  MAYOR  J.D. STALLINGS  AT  THE  DEC  2ND  MEETING  OF  THE  THOMASTON  CITY  COUNCIL  AND  THERE  WAS  NO  PUBLIC  COMMENT  DURING  A  PUBLIC  HEARING  ON  THE  2026  BUDGET.  MAYOR  PRO   TEM  CHANEY  ADMINISTRATED  THE  OATH OF  OFFICE  FOR  NEW  FIRE  FIGHTERS--HUNTER  TUCKER, BRETAVIAN  CARTER  AND  BEN  HEFTON. AMONG  THE  ITEMS  APPROVED--BID  AWARD  TO  COGGINS  CONSTRUCTION  CO  FOR  AVE. N.  STORMWATER  ROAD  REPAIRS--$219,000.


2ND  READ  AND  UNANIMOUS  VOTE    FOR  A  SPECIAL  USE  PERMIT  AT  904  NORTH  HIGHTOWER  ST.  FOR  A  SCRAP  METAL  RECYCLING  FACILITY.


AMONG  THE APPOINTMENTS--CPA--SYDNEY  SHARPE  TO  THE  IDA-  REAPPOINTMENTS  TO  THE  ZONING  COMMISSION  STEVE  SHORT,  PRISCILLA  MCCOY AND  SANDY  KERSEY.


KAREN  RAINES  TO  THE  JOINT  REC  ADVISORY  BOARD,  JOHN  WILLIAMS  TO  THE  AIRPORT  AUTHORITY  AND  MAYOR  PRO  TEM   TROY  CHANEY  TO  THE  DOWNTOWN  DEVELOPMENT  AUTHORITY. 


ECONOMIC  DEVELOPMENT  DIRECTOR TAYLOR  SMITH  GAVE  A  PRESENTATION  ON  A  TAX  ALLOCATION  DISTRICT--SOMETHING  THAT  WILL  REQUIRE    ACTION  BY    THE  GA.  GENERAL  ASSEMBLY  AND A  VOTE  BY  CITIZENS--BUT  COULD  HELP  REHAB EAST  THOMASTON.

Posted by WTGA AM & FM at 5:39 PM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)