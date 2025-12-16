Tuesday, December 16, 2025

DEC. MEETING T-U IDA

 THE  THOMASTON-UPSON  DEVELOPMENT  AUTHORITY   PLANS  TO  APPLY  FOR  A  GA. RURAL  SITE  DEVELOPMENT  GRANT  ACCORDING  TO  COMMENT AT   THE    DECEMBER  MEETING. 

  EXECUTIVE  DIRECTOR  SLADE  GULLEDGE SAID    AWARD  AMOUNTS  ARE  UP  TO   $2  MILLION  WITH A   10%  MATCH  WITH  FOCUS  ON  INFRASTRUCTURE/ROADWAY  IMPROVEMENTS  AT THE  CENTRAL GA. BUSINESS  AND  TECHNOLOGY  PARK  NEAR  THE  AIRPORT.


THE  IDA  ALSO APPROVED  AN  ADMINISTRATION  AGREEMENT WITH  ALLEN-SMITH  GRANT  WRITING  FOR   $25,000.


SYDNEY SHARPE  WAS APPOINTED  TO  THE  IDA  BY  THE  THOMASTON  CITY  COUNCIL AND  WILL  BE  SWORN-IN AT  THE  ANNUAL  MEETING  IN  JANUARY-- A  SEAT  HELD  BY  LONNIE JOYCE  WHO  IS NOW  COUNTY  MANAGER.  A  CURRENT MEMBER  OF  THE  IDA  JENNIFER  ROGERS  HAS  REAPPLIED  FOR  ANOTHER  TERM--SHE IS  A  COUNTY  APPOINTEE.  THE  COUNTY  COMMISSIONERS  POSTPONED  APPOINTMENTS  AT   THE  FINAL  REGULAR MEETING  OF  THE  YEAR  AND  THEY  WILL  APPARENTLY  BE  MADE  IN  JANUARY.

