DEC. MEETING T-U IDA

THE THOMASTON-UPSON DEVELOPMENT AUTHORITY PLANS TO APPLY FOR A GA. RURAL SITE DEVELOPMENT GRANT ACCORDING TO COMMENT AT THE DECEMBER MEETING.
EXECUTIVE DIRECTOR SLADE GULLEDGE SAID AWARD AMOUNTS ARE UP TO $2 MILLION WITH A 10% MATCH WITH FOCUS ON INFRASTRUCTURE/ROADWAY IMPROVEMENTS AT THE CENTRAL GA. BUSINESS AND TECHNOLOGY PARK NEAR THE AIRPORT.
THE IDA ALSO APPROVED AN ADMINISTRATION AGREEMENT WITH ALLEN-SMITH GRANT WRITING FOR $25,000.
SYDNEY SHARPE WAS APPOINTED TO THE IDA BY THE THOMASTON CITY COUNCIL AND WILL BE SWORN-IN AT THE ANNUAL MEETING IN JANUARY-- A SEAT HELD BY LONNIE JOYCE WHO IS NOW COUNTY MANAGER. A CURRENT MEMBER OF THE IDA JENNIFER ROGERS HAS REAPPLIED FOR ANOTHER TERM--SHE IS A COUNTY APPOINTEE. THE COUNTY COMMISSIONERS POSTPONED APPOINTMENTS AT THE FINAL REGULAR MEETING OF THE YEAR AND THEY WILL APPARENTLY BE MADE IN JANUARY.
