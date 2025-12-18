Thursday, December 18, 2025

THOMASTON CITY COUNCIL APPROVES BUDGET 3-2 VOTE

 


CITY  OF  THOMASTON  MAYOR  J.D. STALLINGS  HAD  TO  BREAK  A  2-2  TIE  TO  APPROVE  THE 2026  BUDGET  AT  A  BUDGET MEETING    THURSDAY- A   3-2  VOTE.  COUNCIL MEMBERS  JEFF MIDDLEBROOKS  AND  LAKETHIA  REEVES  VOTED  AGAINST  THE  MOTION  BY  MAYOR  PRO TEM  TROY  CHANEY  TO  APPROVE.


COUNCILMAN  MIDDLEBROOKS  STATED  HE  OPPOSES  THE  UTILITY  INCREASES  IN  THE  BUDGET    AND    HIS  CONSTITUENTS  ARE   PAYING  FOR  SERVICES  THEY  DON'T  NEED WITH  GARABAGE  COLLECTION.  CITY  MANAGER  RUSSELL  THOMPSON  COUNTERED  THE  EXTRA  CART  IS  FACTORED INTO  THE  TOTAL  COST  OF  THE  SERVICE .  MAYOR  STALLINGS  SAID  OTHER  NEAR-BY  CITIES  ARE  PAYING MORE  AND  DON'T  GET  THE  SERVICES GFL OFFERS CITY  CUSTOMERS

