THOMASTON CITY COUNCIL APPROVES BUDGET 3-2 VOTE

CITY OF THOMASTON MAYOR J.D. STALLINGS HAD TO BREAK A 2-2 TIE TO APPROVE THE 2026 BUDGET AT A BUDGET MEETING THURSDAY- A 3-2 VOTE. COUNCIL MEMBERS JEFF MIDDLEBROOKS AND LAKETHIA REEVES VOTED AGAINST THE MOTION BY MAYOR PRO TEM TROY CHANEY TO APPROVE.
COUNCILMAN MIDDLEBROOKS STATED HE OPPOSES THE UTILITY INCREASES IN THE BUDGET AND HIS CONSTITUENTS ARE PAYING FOR SERVICES THEY DON'T NEED WITH GARABAGE COLLECTION. CITY MANAGER RUSSELL THOMPSON COUNTERED THE EXTRA CART IS FACTORED INTO THE TOTAL COST OF THE SERVICE . MAYOR STALLINGS SAID OTHER NEAR-BY CITIES ARE PAYING MORE AND DON'T GET THE SERVICES GFL OFFERS CITY CUSTOMERS
No comments:
Post a Comment