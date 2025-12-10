Wednesday, December 10, 2025

UPSON BOC DENIES APPEAL FOR SUBDIVISION ON ROLAND ROAD

 AT  TUESDAY'S  MEETING  THE  UPSON COUNTY  COMMISSIONERS  DENIED  AN  APPEAL  FROM  10  ACRES  LAKE  LLC  ON  ROLAND  ROAD   FOR  A  DECISION  BY  THE  PLANNING  COMMISSION  ON  A  PRELIMINARY  PLAT  FOR  A  SUBDIVISON  PLAN.   THE  COMMISSIONERS  ALSO  APPROVED  THE 2026  BUDGET  AT   THEIR  LAST  SCHEDULED  MEETING  OF  THE  YEAR.  COUNTY  MANAGER  LONNIE JOYCE  TOLD   101  NEWS  NO  PROPERTY  TAX  INCREASE  ANTICIPATED  IN  THE 26  BUDGET  BUT  SOLID  WASTE  COLLECTION  RATES  WILL  BE  INCREASED  TO  GET  THE  COUNTY  OUT OF  THE  RED  ON  THE  ITEM.

