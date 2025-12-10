UPSON BOC DENIES APPEAL FOR SUBDIVISION ON ROLAND ROAD

AT TUESDAY'S MEETING THE UPSON COUNTY COMMISSIONERS DENIED AN APPEAL FROM 10 ACRES LAKE LLC ON ROLAND ROAD FOR A DECISION BY THE PLANNING COMMISSION ON A PRELIMINARY PLAT FOR A SUBDIVISON PLAN. THE COMMISSIONERS ALSO APPROVED THE 2026 BUDGET AT THEIR LAST SCHEDULED MEETING OF THE YEAR. COUNTY MANAGER LONNIE JOYCE TOLD 101 NEWS NO PROPERTY TAX INCREASE ANTICIPATED IN THE 26 BUDGET BUT SOLID WASTE COLLECTION RATES WILL BE INCREASED TO GET THE COUNTY OUT OF THE RED ON THE ITEM.
