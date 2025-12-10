SPECIAL ELECTION FOR DISTRICT 18 STATE SENATE IN UPSON, MONROE, CRAWFORD, PEACH, BIBB, HOUSTON COUNTIES

A SPECIAL ELECTION WILL BE HELD TUESDAY JAN. 20, 2026 IN UPSON, MONROE, CRAWFORD, PEACH AND PORTIONS OF BIBB AND HOUSTON COUNTIES FOR GA. SENATE DISTRICT 18 WITH THE RESIGNATION OF SENATOR JOHN KENNEDY WHO IS RUNNING FOR LT. GOVERNOR IN 2026. QUALIFYING WILL BE HELD MONDAY DEC. 15TH THRU WED. DEC. 17TH AT THE GA. SECRETARY OF STATE'S OFFICES IN ATLANTA. ACCORDING TO UPSON COUNTY ELECTIONS SUPERINTENDANT PAM RELEFORD QUALIFYING FEE $400. MONDAY, DEC. 22ND IS THE LAST DAY TO REGISTER TO VOTE AND IN ADVANCE VOTING WILL BEGIN MONDAY DEC. 29TH.
