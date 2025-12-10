Wednesday, December 10, 2025

SPECIAL ELECTION FOR DISTRICT 18 STATE SENATE IN UPSON, MONROE, CRAWFORD, PEACH, BIBB, HOUSTON COUNTIES

 A  SPECIAL  ELECTION  WILL  BE  HELD   TUESDAY  JAN.  20,  2026   IN  UPSON, MONROE, CRAWFORD,  PEACH  AND PORTIONS OF  BIBB  AND  HOUSTON  COUNTIES  FOR  GA.  SENATE  DISTRICT 18  WITH  THE  RESIGNATION OF  SENATOR  JOHN  KENNEDY  WHO  IS  RUNNING  FOR  LT.  GOVERNOR  IN  2026. QUALIFYING  WILL  BE  HELD  MONDAY  DEC.  15TH THRU  WED. DEC.  17TH  AT  THE  GA.  SECRETARY  OF  STATE'S OFFICES IN  ATLANTA.  ACCORDING  TO  UPSON COUNTY  ELECTIONS  SUPERINTENDANT  PAM RELEFORD    QUALIFYING  FEE  $400.  MONDAY,  DEC.  22ND  IS  THE LAST  DAY  TO REGISTER  TO  VOTE  AND  IN  ADVANCE  VOTING  WILL  BEGIN  MONDAY  DEC.  29TH.

