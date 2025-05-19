Monday, May 19, 2025

UPSON'S COUNTY MANAGER IS LEAVING

 UPSON COUNTY'S   MANAGER  JASON  TINSLEY  HAS  ACCEPTED   THE      NEWLY  CREATED   POSITION    OF    ASSISTANT  COUNTY  ADMINISTRATOR  OF  FAYETTE  COUNTY   AFTER  SERVING  UPSON  COUNTY  FOR   7  YEARS.   SPEAKING  WITH   101  NEWS,  JASON  THANKED  THE  COMMISSIONERS  WHO  HIRED  HIM  AND  SAID   LEAVING    HAS  NOTHING  TO  DO  WITH  THE  NEW  ADMINISTRATION  IN  COUNTY  GOVERNMENT. TINSLEY   RECALLED  WHAT  HE  SAID  WERE  THE  MANY  ACCOMPLISHMENTS  OF  COUNTY  GOVERNMENT  DURING  HIS  SERVICE,  BUT  ADDED  IT  WAS  A  TEAM  EFFORT.  HE  NOTED  THESE  DAYS,  7  YEARS  IS  QUITE  A  LONG  TIME  TO  SERVE  A  LOCAL  GOVERNMENT   AND  HE  LOOKS  FOWARD  TO  NEW  CHALLENGES  IN FAYETTE  COUNTY.    JASON   SAID     HIS  FAMILY  PLANS  TO  CONTINUE  TO   LIVE  IN  UPSON  COUNTY,  FOR  NOW. 

Posted by WTGA AM & FM at 4:08 PM

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