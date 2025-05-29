Thursday, May 29, 2025

GUILTY PLEA IN UPSON FATAL WRECK

 A  MOTORIST  CHARGED   WITH  A  MISDEMEANOR HOMICIDE  BY  VEHICLE  AT  74  EAST  AND  TRINITY  ROAD,  TEDRIANNA  MIMS,  ENTERED  A  GUILTY PLEA  IN  THE  DEATH  OF  17-YEAR  OLD JERMYA  ELEBY-AUGUST  OF  2023,  AND  SENTENCED  BY  JUDGE  FLETCHER  SAMS,  IN  UPSON  SUPERIOR  COURT,  THURSDAY. ACCORDING  TO  SENIOR ASSISTANT  DISTRICT  ATTORNEY  AUDREY D.  HOLLIDAY-MS. MIMS ENTERED  AN  ALFORD  PLEA  ON  TWO  COUNTS--FAILURE  TO  YIELD  FOR  A  STOP  SIGN  AND  WAS  SENTENCED  TO 12  MONTHS PROBATION  AND  THE  2ND  COUNT-HOMICIDE BY  VEHICLE  IN  THE  2ND  DEGREE--SENTENCED  TO 12  MONTHS  PROBATION  TO  RUN  CONSECUTIVE  TO  COUNT 1,  A $500  FINE,  40  HOURS  OF  COMMUNITY  SERVICE.


SENIOR  ADA  HOLLIDAY  TOLD   101  NEWS,  THE  CASE  WAS  A  MISDEMEANOR  BECAUSE  MS. MIMS  DID  HALT  AT  THE  STOP SIGN,  THEN  PROCEEDED  AND  MS. ELEBY  TOPPED  THE  HILL,  TRIED  TO  AVOID  THE  OTHER  VEHICLE  AND  CAME  TO  REST  IN  A  CREEK.

Posted by WTGA AM & FM at 6:00 PM

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