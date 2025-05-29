GUILTY PLEA IN UPSON FATAL WRECK

A MOTORIST CHARGED WITH A MISDEMEANOR HOMICIDE BY VEHICLE AT 74 EAST AND TRINITY ROAD, TEDRIANNA MIMS, ENTERED A GUILTY PLEA IN THE DEATH OF 17-YEAR OLD JERMYA ELEBY-AUGUST OF 2023, AND SENTENCED BY JUDGE FLETCHER SAMS, IN UPSON SUPERIOR COURT, THURSDAY. ACCORDING TO SENIOR ASSISTANT DISTRICT ATTORNEY AUDREY D. HOLLIDAY-MS. MIMS ENTERED AN ALFORD PLEA ON TWO COUNTS--FAILURE TO YIELD FOR A STOP SIGN AND WAS SENTENCED TO 12 MONTHS PROBATION AND THE 2ND COUNT-HOMICIDE BY VEHICLE IN THE 2ND DEGREE--SENTENCED TO 12 MONTHS PROBATION TO RUN CONSECUTIVE TO COUNT 1, A $500 FINE, 40 HOURS OF COMMUNITY SERVICE.
SENIOR ADA HOLLIDAY TOLD 101 NEWS, THE CASE WAS A MISDEMEANOR BECAUSE MS. MIMS DID HALT AT THE STOP SIGN, THEN PROCEEDED AND MS. ELEBY TOPPED THE HILL, TRIED TO AVOID THE OTHER VEHICLE AND CAME TO REST IN A CREEK.
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