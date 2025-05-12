UPSON CO PROBATE JUDGE RESIGNING

101 NEWS SPOKE WITH THE CHIEF JUDGE OF THE GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT THE HONORABLE SCOTT BALLARD-- MONDAY REGARDING UPSON COUNTY PROBATE JUDGE DANIELLE MCRAE TENDERING HER RESIGNATION TO GOVERNOR BRIAN KEMP. CHIEF JUDGE BALLARD SAID STATE JUDICIAL INVESTIGATORS ARE LOOKING INTO ACCUSATIONS THAT INVOLVE MONEY. JUDGE BALLARD ADDED--AT THIS POINT THESE ARE ONLY ALLEGATIONS. JUDGE BALLARD SAID THE LAW ON FILLING THE POSITION CALLS FOR THE ASSOCIATE PROBATE JUDGE TO ASSUME THE POST OF PROBATE JUDGE UNTIL A SPECIAL ELECTION CAN BE HELD.
COUNTY OFFICIALS TOLD US PERSONNEL FROM THE STATE JQC ESCORTED JUDGE MCRAE FROM HER OFFICE, FRIDAY AFTERNOON AND SHE TENDERED HER RESIGNATION TO GOVERNOR KEMP LATE FRIDAY. WE WERE TOLD EMS RESPONDED TO THE PROBATE JUDGE'S OFFICE AT THE JUSTICE CENTER, FRIDAY AFTER A MEMBER OF THE OFFICE WAS REPORTEDLY HAVING A PANIC ATTACK WITH THE DEVELOPMENTS AT THE OFFICE.
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