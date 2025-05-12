Monday, May 12, 2025

UPSON CO PROBATE JUDGE RESIGNING

 101 NEWS  SPOKE  WITH  THE  CHIEF  JUDGE  OF  THE  GRIFFIN JUDICIAL  CIRCUIT  THE  HONORABLE  SCOTT  BALLARD-- MONDAY  REGARDING  UPSON  COUNTY PROBATE  JUDGE  DANIELLE  MCRAE  TENDERING  HER  RESIGNATION  TO  GOVERNOR  BRIAN KEMP. CHIEF  JUDGE  BALLARD  SAID  STATE  JUDICIAL   INVESTIGATORS  ARE  LOOKING  INTO  ACCUSATIONS  THAT  INVOLVE  MONEY. JUDGE  BALLARD  ADDED--AT  THIS  POINT  THESE  ARE  ONLY  ALLEGATIONS. JUDGE  BALLARD  SAID  THE  LAW  ON  FILLING  THE  POSITION  CALLS  FOR  THE  ASSOCIATE  PROBATE  JUDGE  TO  ASSUME  THE  POST OF    PROBATE JUDGE   UNTIL  A  SPECIAL  ELECTION  CAN  BE HELD.


COUNTY  OFFICIALS TOLD  US PERSONNEL  FROM  THE  STATE  JQC  ESCORTED  JUDGE  MCRAE  FROM  HER  OFFICE,  FRIDAY AFTERNOON AND  SHE  TENDERED  HER  RESIGNATION   TO  GOVERNOR  KEMP   LATE  FRIDAY.  WE  WERE  TOLD  EMS  RESPONDED  TO  THE PROBATE JUDGE'S  OFFICE  AT THE  JUSTICE  CENTER,  FRIDAY AFTER A   MEMBER  OF  THE  OFFICE  WAS  REPORTEDLY  HAVING A   PANIC  ATTACK  WITH  THE  DEVELOPMENTS  AT THE OFFICE. 

Posted by WTGA AM & FM at 1:35 PM

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