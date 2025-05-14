MUFFIN GIBSON SWORN-IN AS INTERIM UPSON CO PROBATE JUDGE

UPSON COUNTY'S ASSOCIATE PROBATE JUDGE, MUFFIN GIBSON WAS SWORN-IN AS INTERIM PROBATE JUDGE TUESDAY IN FAYETTEVILLE BY THE CHIEF JUDGE OF THE GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT--THE HONORABLE SCOTT BALLARD--ACCORDING TO COMMISSION CHAIRMAN DAN BRUE . SHE WILL SERVE UNTIL A SPECIAL ELECTION CAN BE HELD FOR THE JUDGESHIP. PROBATE JUDGE DANIELLE MCRAE RESIGNED LAST FRIDAY OVER ALLEGATIONS INVOLVING FINANCES BY THE JUDICIAL QUALIFICATIONS COMMISSION AND SIGNED DOCUMENTS THAT SHE WOULD NEVER SEEK A JUDICIAL POST AGAIN. THE GBI HAS LAUNCHED AN INVESTIGATION INTO CHARGES SHE VIOLATED THE LAW USING HER COUNTY-ISSUED CREDIT CARD AND OTHER CHARGES.
PROBATE JUDGES IN GA. HANDLE WILLS, ESTATE MATTERS, MARRIAGE LICENSING, GUARDIANSHIPS AND OTHER CASES. MCRAE IS THE 4TH GA. JUDGE TO RESIGN THIS YEAR WHILE UNDER INVESTIGATION BY THE JQC.
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