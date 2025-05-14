Wednesday, May 14, 2025

MUFFIN GIBSON SWORN-IN AS INTERIM UPSON CO PROBATE JUDGE

 UPSON  COUNTY'S  ASSOCIATE  PROBATE  JUDGE,  MUFFIN  GIBSON  WAS  SWORN-IN AS  INTERIM  PROBATE  JUDGE  TUESDAY  IN  FAYETTEVILLE  BY  THE  CHIEF JUDGE OF  THE  GRIFFIN  JUDICIAL  CIRCUIT--THE  HONORABLE  SCOTT  BALLARD--ACCORDING TO   COMMISSION  CHAIRMAN  DAN  BRUE .  SHE  WILL  SERVE  UNTIL  A  SPECIAL  ELECTION  CAN  BE  HELD  FOR  THE  JUDGESHIP.    PROBATE  JUDGE  DANIELLE MCRAE  RESIGNED  LAST  FRIDAY   OVER   ALLEGATIONS  INVOLVING  FINANCES   BY  THE   JUDICIAL QUALIFICATIONS  COMMISSION  AND  SIGNED  DOCUMENTS  THAT  SHE  WOULD  NEVER  SEEK A  JUDICIAL  POST  AGAIN.  THE  GBI  HAS  LAUNCHED    AN  INVESTIGATION   INTO    CHARGES  SHE  VIOLATED  THE  LAW    USING  HER  COUNTY-ISSUED  CREDIT  CARD  AND OTHER  CHARGES.


PROBATE  JUDGES  IN  GA. HANDLE  WILLS,  ESTATE  MATTERS,  MARRIAGE  LICENSING,  GUARDIANSHIPS  AND  OTHER  CASES.  MCRAE IS  THE  4TH  GA.  JUDGE  TO  RESIGN  THIS  YEAR  WHILE  UNDER  INVESTIGATION  BY  THE  JQC. 


Posted by WTGA AM & FM at 1:20 PM

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